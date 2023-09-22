地方土地公！陳其邁表揚193特優、資深里長　再加碼文康費用

▲陳其邁表揚193位特優、資深里長，再加碼文康費用。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市民政局今（22）日在林皇宮舉行「高雄市112年特優暨資深里長表揚大會」，共有193位里長獲得表揚殊榮，現場由陳其邁市長以及民政局閻青智局長，逐一與得獎里長頒獎合影。陳其邁也宣布明年度文康費用加碼，配合物價調整來鼓勵里長。

陳其邁感謝里長積極協助推動市政及宣導，並對高市里長們辛勞與努力為民服務表達敬意與肯定。現場獲得表揚的里長，有5位榮獲二等內政專業獎章、3位三等內政專業獎章、15位獲得內政部全國特優里長，以及90位本市特優里長、80位資深里長，共計193位。

▲▼感謝地方土地公！陳其邁表揚193位特優、資深里長。（圖／記者賴文萱翻攝）

其中茄萣區嘉定里歐清信里長今年85歲，是本次得獎者中最年長，仍然老當益壯、服務里民不落人後，歐里長遇有里民住家附近有貓狗往生，不畏滿地的惡臭髒亂，親自處理並安撫里民。

另外，三民區興德里陳國欽里長，成立守望相助巡守隊輪值巡邏守護里民的安全，配合警消單位辦理社區防火防災講座及安裝消防警報器，強化里民的防災意識及安全配備。

苓雅區光華里吳照鉠里長，每天騎著腳踏車在里內巡視，大如里內巷道路面封層、道路拓寬，以及排水系統改善等基層建設，小至里內清理水溝、撿拾積水容器、清除廣告貼紙等環境衛生，都是他時刻留意的重點。

▲▼陳其邁表揚193位特優、資深里長，再加碼文康費用。（圖／記者賴文萱翻攝）

苓雅區福壽里郭寬洲里長，爭取經費綠美化環境，營造綠意盎然社區，認養里內綠地公園，設置巡守亭供民眾所用。杉林區新庄里陳勤招里長，深耕地方基層多年，曾協助不願上學的國小學生，自願每天載送該位學生上下課直到畢業。

▲陳其邁宣布加碼文康費用。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，里長都是地方的土地公（婆），照顧著地方里民，尤其在這幾年包括疫情、住警器發放、登革熱，其實都少不了里長的協助，里長常常都會做超過他們應該做的事情，像有一些社區、里內調解，也都是里長大力幫忙。

他也宣布，明年度高雄市政府也針對包括里長文康費用、鄰長文康費用都稍微增加一點點，配合物價的調整來鼓勵里長，因為里長是市府的好幫手，也希望里長在第一線為民服務，照顧好自己身體健康。