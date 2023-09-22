蔣萬安快閃訪韓　顏若芳批大直安置都沒弄完：請市長先來住一下

▲民進黨議員顏若芳基泰受災戶記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

基泰大直建案因施工不當導致造成附近民宅傾斜，鄰近房屋也出現狀況，儘管經鑑定無安全疑慮，但不少預防性撤離的居民仍不敢返家。對此，台北市議員顏若芳22日與鄰損受災戶召開記者會，要求市府正視安置問題，要求延長旅館的臨時住宿時間；而針對蔣即將出訪韓國，顏也酸，「大直還沒處理好要去韓國做什麼城市交流？還是我們請市長先來住一下？」

顏若芳質疑，蔣萬安說有公權力，但住戶卻看不到蔣有什麼做為讓基泰負責？市府應該要等最終鑑定報告出爐後，專家做完2次鑑定後，要怎麼修繕，確定安全、修繕完再讓民眾回家，「不要現在輕描淡寫說你們可以回家，但天花板可能掉下來」。

「還是蔣萬安跟所有局處長跟他們一起住？陪他們一起住？」顏若芳說，沒有住在那裡不知道，市府官員昨天半夜說可以住到25日，那25日後呢？難道要在海景第一排看房子會不會倒？要讓他們有臨場感？

「蔣萬安又要去韓國，但大直還沒處理好怎麼辦，還是我們請市長先來住一下？如果沒有感同身受，那市民當初幹嘛一票一票投給你？」顏若芳說，希望蔣萬安市長在出國前可以把大直的事情處理好，不然連台北市民都沒處理好，要去韓國做什麼城市交流？這讓人無法接受。

顏若芳說，居民很明確要求了，基泰已經有1億的錢進入基金，所以住宿費用不必擔心，但要有後續安排，昨天本來就要討論，但怎麼才延3天而已？對此，都發局副局長簡瑟芳表示，這個部分涉及旅館安排，會跟局內盡快確認。

簡瑟芳強調，居民的意見都有了解，有緊急將住宿延後到25日，目前旅館調度都正在努力中，修繕的部分前進指揮所也還沒有撤，都發局建管處都24小時待命，住戶有需要處理的可以到前進指揮所。

建管處長虞積學則說，從9月7日就緊急動員所有技師公會幫忙，當時有經過監測是安全，先告訴市民是可以回家的。當然也可以理解房子受到損害，市民都會擔憂，有大有小，這是一個事實，第一時間還是把所有公會召集來，做進一步詳細鑑定，上禮拜花了3天時間做完98%。

虞積學強調，透過專業技師公會的勘檢跟勘查結果，在禮拜三辦理說明會向各位居民報告目前房子安全，但是有損壞；虞表示，有損壞不是「強迫」住戶回去住，而是告知「可以」回去住。而居民回去之後心裡一定很不舒服，可能有漏水有天花板剝落，會積極要求基泰出來面對。

虞積學說，接下來會繼續把鑑定報告完成，拆除過程也不會用敲打、震動，會用抓的，盡量低噪音低震動。他強調，初步鑑定已經完成，但鑑定報告不急著出來，因拆除過程可能會產生變動，屆時拆除後會再跟住戶約定時間，請建築師公會或技師公會進行複測，最後才會出最終鑑定報告。