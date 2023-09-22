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首例！英8歲女童「移植媽媽的腎」　術後1個月擺脫免疫抑制劑

▲▼ 。（示意圖／CFP）

▲ 阿蒂堤換腎1個月後擺脫免疫抑制劑。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國8歲女童阿蒂堤（Aditi Shankar）罹患罕病，影響免疫系統及腎臟功能，直到去年仍頻繁洗腎，但受惠於國內醫療團隊首創的治療方法，接受骨髓及腎臟移植後，不須終身服用藥物抑制身體對外來器官的排斥反應。

《衛報》報導，臨床醫生指出，阿蒂堤的免疫系統在幹細胞移植（SCT）後被「重新編程」（reprogram），使她的身體將捐贈者的腎臟當成自己的器官。由於骨髓及腎臟來自同一名捐贈者，也就是阿蒂堤的母親，因此不須靠藥物控制身體對新腎臟的排斥反應。

免疫抑制劑用來抑制人體免疫系統，在器官移植手術後發揮重要作用，卻也代表服藥者感染風險更高，甚至可能出現其他併發症。

這種藥物通常需要終身服用，但多虧倫敦大奧蒙德街醫院（Great Ormond Street Hospital, GOSH）醫療團隊的開創性成就，阿蒂堤在手術一個月後就停藥，如今不僅可以游泳、唱歌、跳舞，還可以玩蹦蹦床。她38歲的母親迪芙亞（Divya）表示，對於能夠捐贈骨髓及一顆腎臟給女兒感到高興且自豪。

阿蒂堤5歲診斷出罹患罕見遺傳疾病「Schimke免疫骨發育不良」（Schimke immuno-osseous dysplasia, SIOD），影響免疫系統及腎臟功能，在英國每300萬名兒童中可能僅有1例。

她開始頻繁洗腎，但2021年3月腎功能急劇下降，卻因免疫系統太弱無法接受移植，GOSH醫療團隊因此制定這項治療計畫，先利用母親的骨髓糾正她的免疫缺陷。

阿蒂堤在加護病房接受骨髓移殖長達4周，且24小時洗腎，6個月後她的身體狀況已經恢復至可以換腎，也就是今年3月。接受母親的骨髓後，她的身體就可將母親的腎臟視為身體的一部份。如今她不再需要洗腎，免疫系統和新的腎臟都運作良好，能夠重回校園，過高品質的生活。

GOSH兒童腎臟專家馬克斯（Stephen Marks）率領該院腎臟移植計畫，他表示，阿蒂堤是國民保健署（NHS）史上第一名在這種情況下換腎，且術後1個月就擺脫所有免疫抑制劑的患者，代表她將不會受到藥物副作用影響，更多病例細節將在下周的歐洲兒科腎臟病學會上說明。

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