愛犬反常狂聞路人！替洗腎主人找到完美捐贈者　機率2200萬分之一

▲露西（左）因為愛犬找到完美配對的腎臟捐贈者凱蒂（右）。（圖／翻攝臉書Lucy Humphrey，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國一名女子長期洗腎，多年來都在等待器官移植。她有一天帶著愛犬在海灘散步，狗狗卻反常地不斷靠近嗅聞另一名陌生女子，怎麼樣也叫不回來。露西趕緊上前道歉，卻和對方相談甚歡，並且發現此人正是完美配對的腎臟捐贈者，最終在狗狗「牽線」之下重獲新生。醫師依據病情估計，露西找到配對者的機率僅2200萬分之一。

BBC等外媒報導，44歲的露西（Lucy Humphrey）罹患狼瘡已經15年，由於病情惡化引發狼瘡性腎炎，因此必須洗腎治療，但幾年前就被醫師告知，如果沒有機會換腎，可能只剩下5年左右壽命。

這一天，露西和49歲男友辛尼（Cenydd Owen）前往威爾斯南部巴里島（Barry Island）海灘共度周末，並且帶著2隻杜賓犬同行，「印地」的反常表現卻讓她認識了40歲的凱蒂（Katie James），從此改變一生。

露西受訪時回憶，「印地一直走向這個遠在100碼（約91公尺）之外的女人，我們叫牠回來，但牠就是不放過她。」沒想到對方也是愛狗人士，所以當時非常開心，還邀請情侶一起烤肉。凱蒂熱情提議小酌幾杯，這才得知露西不能喝酒，因為病情關係正在等待腎臟捐贈，她一聽到立刻震驚大喊，「太瘋狂了，我才剛登上腎臟捐贈者名單。」

露西和凱蒂交換聯絡方式，並前往醫療院所進行檢測，結果證明2人竟是「完美配對」，2022年10月3日在威爾斯大學醫院接受手術，而且非常成功。

露西如今完全康復，不僅能夠再度享受生活，甚至還能偶爾小酌。她形容凱蒂是一個「了不起且無私的人」，自己永遠感激不盡，「這是一個奇蹟。如果印地沒有在海灘上嗅出凱蒂的氣味，我可能永遠找不到我的完美配對者。我認為，牠的狗狗本能告訴牠，凱蒂是一個溫暖、善良且慷慨的人，非常樂意幫助我。」

凱蒂也謙虛地說，「我真的覺得能夠認識露西很幸運，對我來說它（捐腎）沒有任何負面影響，這是我做過最棒的事，我為自己驕傲，我的家人也為我驕傲。」

狼瘡（lupus）也被稱為全身性紅斑狼瘡，是一種自體免疫性疾病，身體免疫系統攻擊自己的組織和器官，引發發炎反應，可能影響皮膚、關節、心肺、腎臟等多種器官。若腎臟損傷及功能障礙惡化，則有機率發展為狼瘡性腎炎（lupus nephritis），嚴重到一定程度時可能需要洗腎治療。