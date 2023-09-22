民眾不想借貸　野村經濟學家：中國恐陷入資產負債表衰退

▲中國經濟面臨挑戰。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

野村綜合研究所首席經濟學家辜朝明22日在外灘金融峰會上表示，雖然中國的利率很低，但民眾擔心房地產泡沫破裂，很多人在儲蓄、還債，不想再借貸，這種情況可能導致經濟陷入「資產負債表衰退」。

辜朝明2003年就提出「資產負債表衰退」的理論，他認為，這是日本經濟長期低迷的主要原因，因為90年代初期，日本經濟泡沫破滅產生的債務，令許多日本家庭及企業的資產負債表遭遇破壞，家庭與企業都開始縮衣節食、增加儲蓄，減少債務。

同台的中國社科院學部委員余永定則有不同的看法，他說，目前還不能說中國陷入了資產負債表衰退，還沒有到那個地步，中國的問題是過去的政策太保守，例如過去11年裡，有7年的時間PPI（工業生產者出廠價格）同比是負增長。

余永定說，照道理說，政府應該採取擴張性的政策刺激經濟，但中國政府沒有這樣做，因為擔心刺激導致房價大漲。

余永定還說，儘管沒有硬性指標，但一般認為中國的通膨水平不應高於3%。如果3%是一個合理的水平，那麼低於3%的話，就可以採取刺激措施。

余永定進一步指出，現在的形勢下，最重要的是通過擴張性的財政和貨幣政策打造一個環境，鼓勵企業投資，刺激老百姓花錢，「和經濟增長放緩、失業率較高相比，目前困擾中國的不是通膨問題，使用擴張的財政貨幣措施不難，這會打開一個思路，政府在財政政策上還是過於謹慎。」

余永定也提到，採取擴張性的政策也是為了更好地處理好房地產行業和地方政府的債務問題，「把上述這些問題處理好需要有政策空間，如果現在不做，可能就來不及了。」