2歲童淋雨逛大街…暖警「爸氣外露」一把抱逐戶找家　背影超溫馨

記者鄧木卿、蔡怡萍／台中報導

台中市大里區1名2歲廖姓男童，上個月某日中午自己跑出門，淋著雨搖搖晃晃地走在馬路中間，讓路上的車輛全都嚇到，只能跟在後方緩緩移動，警方獲報到場，見男童還懵懵懂懂，只能喊著「把拔」，暖心員警立刻一把將男童抱起，撐起傘徒步挨家挨戶地詢問，最後成功幫男童找到家，暖心的背影也讓網友大讚「超帥」！

▲台中暖警溫柔地抱著2歲男童尋找回家的路。（圖／臉書《TCPB 局長室》，下同）



霧峰警分局成功派出所巡佐李守正、警員劉建佑，在上月卡努颱風過後外出巡視災情，警車行經長春路78巷時，驚見廖童小小的身影獨自走在雨中，還穿梭在車道上，前後汽車全都停車不敢動。

員警見狀立即下車抱起男童，擦乾身上的雨水，詢問男童家住哪，但稚嫩的男童只會咿咿呀呀，以手指著某個方向，劉員當下立刻「爸氣外露」，輕輕地說了一聲「抱」，溫柔地一把抱起男童，並將他緊緊擁在懷中，一邊撐著傘為男童擋雨、一邊依手指方向，一戶一戶地詢問鄰里是否認識男童，耐心堅持了20分鐘後才問到熟人，替男童找到回家的路，原來男童趁爸爸不注意溜出家門跑到公園玩耍，員警看到爸爸將男童接過緊緊抱住，也才終於鬆了一口氣。

《TCPB 局長室》將這段暖心的影片分享在粉專上，說「英雄未必身穿披風，抱著稚童的背影的同仁，渾身充滿爸氣」，網友也紛紛大讚超感動，「謝謝暖心的警察北北」、「真的是“褓姆”」、「好感動！我也想要警察叔叔抱抱！」、「這就是父親的背影」。

▲2歲男童逛大街，暖警一把抱起挨家挨戶問了20分鐘才找到家，背影超帥氣。（圖／民眾提供）