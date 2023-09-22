巴西前總統曾密謀政變！去年「會見軍事高層」　海軍指揮官同意了

▲巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的幕僚向警方表示，波索納洛去年敗選之後，曾經與巴西軍方負責人會面，共同討論了「軍事政變」計畫，意圖推翻選舉結果。

《衛報》引述巴西《環球報》、《世界新聞報》報導，波索納洛的前秘書錫德（Mauro Cid）向警方供稱，波索納洛去年10月敗選後，前外交政策顧問馬丁斯（Filipe Martins）曾向他提供一份文件草案，裡面詳述了重新選舉和逮捕政治對手的計畫，兩人也在2022年12月18日進行了秘密會議。

錫德今年5月因偽造疫苗接種資料被捕，後來與警方達成認罪協商，他向調查人員表示，波索納洛去年獲得「政變計畫」後，立刻和巴西陸軍、空軍與海軍高層會面，當時海軍指揮官加尼耶（Almir Garnier）表示力挺，但三軍最高指揮官拒絕了這個想法。

錫德指出，加尼耶曾向波索納洛表示，他的部隊都已經準備好採取行動，只等待其命令。事實上，波索納洛最近一次採訪時曾暗指，自己確實可能有過叛變的想法，「我可以討論任何事情、思考任何事情，只要我不付諸行動，就沒有問題。」