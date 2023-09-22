麥當勞漢堡放3年完全沒發霉　「堅硬如石」用鐵鎚才能砸開

▲男子甚至還要用大鐵鎚才能把漢堡打碎。（圖／抖音 Papi Cam）

圖文／CTWANT

澳洲一名男子在輪胎後備箱中意外發現已放3年的麥當勞起司漢堡，令人驚訝的是，漢堡一點黴菌都沒有，而且還變得跟石頭一樣硬，男子甚至還要用大鐵鎚才能把它打碎。影片曝光後，網友紛紛表示並不驚訝，還有人說「這就是為什麼我已經15年沒吃麥當勞了」。

抖音用戶Papi Cam近日分享了一段影片，影片中可看到他先是拿起漢堡敲了敲，但漢堡卻相當堅硬，完全沒有碎裂，隨後他把漢堡放到地上，並拿出大鐵鎚往肉餅砸，在大力錘了幾下後，才將漢堡硬分成兩半。

男子也表示，當他意外發現漢堡時，時間好像已經凍結了，因為漢堡竟一點黴菌都沒有，而且也沒有被螞蟻吃掉。

影片曝光後，網友紛紛表示並不驚訝，直呼「這就是為什麼我已經15年沒吃麥當勞了」，還有人說「化學漢堡加起司」、「可以當輪子了」、「放到微波爐30分鐘加熱一下就好了」。

目前麥當勞並未對此做出回應，但之前被問及相關質疑時，麥當勞則發表聲明表示，沒有滋生細菌的原因，可能是食物或環境沒有足夠水分。

▼漢堡上一點黴菌都沒有。（圖／抖音 Papi Cam）

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