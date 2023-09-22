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美女主播激推「亞運神器」MOD、Hami Video！加油包超值299元享4K高畫質

▲▼杭州亞運,中華隊,中華電信,MOD,Hami Video,4K,Hami Point。（圖／翻攝自影片）

▲杭州亞運開賽在即，美女主播小孟開箱她心中收看賽事首選平台中華電信MOD、Hami Video。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

因為疫情延期1年的杭州亞運，即將在9/23（六）開跑，多項精彩運動賽事超級吸睛，但大多數人沒辦法親至現場觀賽幫選手加油，這時候能夠即時收看、畫質又清晰的轉播平台就非常地重要！ETtoday的美女主播小孟也興致勃勃化身亞運Girl幫中華隊加油，不說不知道，小孟原來是啦啦隊出身，應援的專業度跟氣勢不在話下，對於今年的杭州亞運她相當期待，將有超過500位代表台灣出賽的中華隊選手，而且還是由奧運黃金陣容領軍，浩蕩動員就是要瞄準最多的奪牌機會，小孟知道熱愛運動賽事的粉絲一定也非常心動、想準時觀賽，她決定不藏私、大方開箱早就準備好的「亞運神器」中華電信MOD、Hami Video，邀請大家一起來全力幫選手們加油打氣。

▲▼杭州亞運,中華隊,中華電信,MOD,Hami Video,4K,Hami Point。（圖／翻攝自影片）

▲▼杭州亞運,中華隊,中華電信,MOD,Hami Video,4K,Hami Point。（圖／翻攝自影片）

為什麼說今年的亞運賽事轉播，MOD、Hami Video會是眾人的收視首選呢？小孟表示，不只是因為中華電信MOD、Hami Video拿下杭州亞運的網路獨家轉播，而且還是第一次使用4K超高畫質轉播，再加上綜覽分割畫面，可以一次同時觀看6場比賽，這樣即使想看的比賽時間重疊，也不必一直轉台跳來跳去省下麻煩，更不怕錯過任何一場賽事，「有了綜覽分割畫面功能就能一目了然、想看什麼自己選」。

▲▼杭州亞運,中華隊,中華電信,MOD,Hami Video,4K,Hami Point。（圖／翻攝自影片）

▲▼杭州亞運,中華隊,中華電信,MOD,Hami Video,4K,Hami Point。（圖／翻攝自影片）

小孟開箱中華電信MOD、Hami Video，覺得最厲害的是熱點回看功能，影片下方進度條分段清楚，幫觀眾標註出各段關鍵時刻截點，想看哪一段就直接點選，精彩賽況絕不遺漏。此外，Hami Video網路獨家13個亞運頻道，在手機、平板、電腦、電視都有支援，讓人走到哪看到哪，隨時隨地跟上熱潮、嗨爆亞運。今年亞運除了運動競技項目之外，還有像是圍棋、象棋、西洋棋、橋牌等智力項目，小孟更疾呼電玩迷們出動，務必鎖定中華電信MOD、Hami Video，有加碼隱藏版的電競直播頻道，一起即時感受刺激的線上競賽。

▲▼杭州亞運,中華隊,中華電信,MOD,Hami Video,4K,Hami Point。（圖／翻攝自影片）

▲▼杭州亞運,中華隊,中華電信,MOD,Hami Video,4K,Hami Point。（圖／翻攝自影片）

▲▼杭州亞運,中華隊,中華電信,MOD,Hami Video,4K,Hami Point。（圖／翻攝自影片）

既豐富又激動人心的亞運賽事內容，小孟認為一定要用中華電信MOD、Hami Video的獨家綜覽畫面與多螢回看功能收看，「讓你一邊看羽球，一邊看跆拳，又看西洋棋又看象棋，隨時掌握賽事狀況，這才符合現代人求新求快的需求。」至於消費者最關心的費用，小孟拍胸脯保證絕對超值！Hami Video亞運加油包官網限定只要299元，訂閱後可連續收視60天運動館或電視館內容，其中就包含杭州亞運專區、愛爾達頻道和各類精彩賽事，就連新聞、影劇、綜藝通通都能看，超級划算。

▲▼杭州亞運,中華隊,中華電信,MOD,Hami Video,4K,Hami Point。（圖／翻攝自影片）

▲▼杭州亞運,中華隊,中華電信,MOD,Hami Video,4K,Hami Point。（圖／翻攝自影片）

▲▼杭州亞運,中華隊,中華電信,MOD,Hami Video,4K,Hami Point。（圖／翻攝自影片）

更棒的是，賽事期間新申裝MOD搭配指定餐包，網路門市成功申請，最高再送1200點的Hami Point！有好看賽事還能享優惠，讓小孟興奮笑說「杭州亞運就是要看中華電信，趕快訂閱MOD跟Hami Video，準備一起為中華隊加油打氣吧」！

▲▼杭州亞運,中華隊,中華電信,MOD,Hami Video,4K,Hami Point。（圖／翻攝自影片）

亞運看中華：https://cht.tw/x/26q3r

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