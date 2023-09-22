下午茶開吃！超商最新「3款銷魂甜點」　泡芙咬下爆焦糖卡士達醬

▲「晶華咖啡核桃蛋糕捲」充滿濃郁咖啡香。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

下午茶就這樣吃！超商開賣最新「3款銷魂甜點」，這次有「咖啡核桃蛋糕捲」，充滿濃郁咖啡香的蛋糕捲搭配蛋黃奶油餡、特製蜜核桃，每一口都回味無窮，還有「焦糖小泡芙」，經典薄皮泡芙咬下是滿滿的特製焦糖醬卡士達內餡，口感超滿足。

7-11門市開賣最新3款銷魂甜點，首推「晶華咖啡核桃蛋糕捲」，由五星級晶華酒店主廚監製，蛋糕添加咖啡粉增添香氣，內餡選用紐西蘭進口奶油調製成入口即化的蛋黃奶油餡，最上層再撒上私房特製蜜核桃，口齒留香回味無窮。

▲「舒芙蕾蛋糕」吃得到夾心鮮奶油和卡士達雙餡。



▲「焦糖小泡芙」咬下是焦糖醬和卡士達內餡。



「舒芙蕾蛋糕」採用獨特工法製成口感細緻綿密的舒芙蕾，裡面包裹著夾心鮮奶油和卡士達雙餡，每一口都充滿幸福感；「焦糖小泡芙」為人氣網路烘焙名師呂昇達監製，經典薄皮泡芙搭配特製焦糖醬卡士達內餡，甜而不膩。

▲最新抹茶甜點飲品來了。（圖／辻利茶舗提供，下同）

「辻利茶舗X白狐院華夫餅」首度合作打造一系列聯名餐點飲品，首推內用限定「辻利抹茶リコッタ（瑞可塔）布丁華夫餅」，其華夫餅特意以辻利抹茶入料製成，口感外酥內韌，帶有淡淡茶香，再放上整顆特製丸香抹茶Ricotta cheese（瑞可塔起司）布丁及混拌丸香抹茶的招牌生乳霜，最後淋上糖蜜提味，大口咬下超滿足，還有一款「成人版辻利抹茶リコッタ（瑞可塔）布丁華夫餅」，同樣是以抹茶華夫餅作為基底，搭配陳年蘭姆酒熬煮成的糖蜜，再撒上「丸倉抹茶」，大人系風味不能放過。

▲內用限定有2款華夫餅可選。

外帶則推出「辻利抹茶白狐淡雪自製糖蜜華夫餅」，在抹茶華夫餅中夾入滿滿抹茶生乳霜，接著淋上自熬糖蜜，再灑滿丸倉抹茶，苦甜滋味超罪惡；飲品部分也有「辻利抹茶草莓牛奶香蕾（冰）」、「辻利抹茶玫瑰漂浮氣泡飲（冰）」共2口味選擇。

▲辻利抹茶リコッタ（瑞可塔）布丁限量吃。

最後加碼吃限量「辻利抹茶リコッタ（瑞可塔）布丁」，特意把白狐院隱藏版菜單中的布丁變身成辻利丸香抹茶口味，加入Ricotta cheese（瑞可塔起司），與新鮮卵黃、牛奶製成，最上層還有抹茶生乳霜、滿滿辻利丸倉抹茶，每一口都能吃到苦甜焦糖香、清新抹茶及Q嫩布丁，超級欠吃，即日起於白狐院華夫餅門市限定開賣。