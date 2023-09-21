　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

打造觀光勝地與高值農業發展區　陳冠廷喊出交通發展四大政策

▲▼ 均衡嘉縣山區交通發展 陳冠廷提四大政策 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 立委候選人陳冠廷為均衡嘉縣山區交通發展四大政策 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨提名嘉義縣山區立委參選人陳冠廷21日舉行交通政策記者會，提出「梅山纜車，產業並重」、「道路拓寬，大巴觀光」、「人本交通，城鄉發展」、「幸福小黃，山區暢行」四大政策，陳冠廷說，希望為嘉義打造便捷、平等、符合人本的交通體系，讓在地居民享有更好的生活品質，也讓嘉義成為一個更具魅力的觀光勝地與高值農業發展區。

▲▼ 均衡嘉縣山區交通發展 陳冠廷提四大政策 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 均衡嘉縣山區交通發展，陳冠廷提四大政策 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者會包括梅山鄉長林俊謀、梅山鄉農會總幹事黃書賢、縣議員莊信宗等產業界相關代表與會，並在承諾書看板簽名背書，力挺陳冠廷交通政策。

▲▼ 均衡嘉縣山區交通發展 陳冠廷提四大政策 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義梅山鄉長林俊謀為陳政策背書 。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳冠廷表示，交通不僅是連接人與人之間的橋樑，更是推動地方發展、實現人民福祉的重要動脈，交通發展不僅僅是城市的專利，更應該是全台每一角落、每一位民眾的共同權益。推出四大交通政策，就是為了改進嘉義縣山區交通問題，期許為嘉義打造便捷、平等、符合人本的交通體系，讓在地居民享有更好的生活品質，也讓嘉義成為一個更具魅力的觀光勝地與高值農業發展區。

▲▼ 均衡嘉縣山區交通發展 陳冠廷提四大政策 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「梅山纜車，產業並重」陳冠廷指出，太平雲梯為山區最有潛力的觀光據點，梅山更是重要茶葉產區，透過纜車可觀賞雲海景觀、茶區風光，並能發展梅山太平的觀光資源，建構大阿里山遊憩系統，未來將爭取交通部列為重大觀光遊憩建設，啟動設置纜車系統前置分析作業，以落實發展山區觀光產業。

陳冠廷提到「道路拓寬，大巴觀光」，他說阿里山地區是國內觀光旅遊重鎮，但中型或大型巴士，因路寬不足部分道路無法通行，不利觀光推展。因此主張向交通部爭取169線、159甲線、162甲線、166線拓寬經費，打通山區任督二脈，強化交通觀光與農產品運輸的需求，提升在地居民交通安全性。

陳冠廷強調「人本交通，城鄉發展」，要求營建署推動擴大補助地方政府，加速行人保護設施的建置，並爭取道路補助，彌平城鄉落差，包括大林鎮台一線北環生活圈人行通道及通學步道改善工程、大林鎮社團國小前通學步道改善工程、梅山鄉中正路、新市路及轉運站停車場聯絡道路改善工程、新港鄉新港國小通學步道建構工程、新港鄉行政中心周邊人行環境建構工程、溪口鄉公所周邊人行環境暨景觀建構工程、民雄鄉中正東路暨人行道路廊改善提升計畫、竹崎鄉白杞、緞繻及義仁村等村里聯絡道路養護整建工程等。

最後，陳冠廷提出「幸福小黃，山區暢行」，目前交通部公路總局推出幸福巴士與幸福小黃，但嘉義山區10鄉鎮中，梅山鄉、竹崎鄉、中埔鄉、民雄鄉和新港鄉都無此服務，主張交通部應落實交通平權，廣設幸福小黃，讓鄉親有一個方便的交通環境。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
「裸女上門躺客廳」屋主凍未條！鄰居全跑來圍觀　結局超展開
iPhone 15明早開賣！三大電信排隊人潮直擊
發出咀嚼聲只排第3！餐桌NG行為Top6　苦主怨：真的噁
1%台男勃起會這樣！「GG冷知識」一票人答錯
亞運中華男女足同天奪勝！　男排回穩退蒙古晉級12強
酒吧一晚5、6人貼上來！　妹子用「1神招」秒喇舌美國帥哥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金曲歌王攜手古典吉他跨界演出　他激喊：史上最犧牲的一次

打造觀光勝地與高值農業發展區　陳冠廷喊出交通發展四大政策

蔡易餘管碧玲討論外傘頂洲　布袋港淤積問題

民雄打詐隊識破「假冒檢警」　替民眾守住5佰多萬元

地方產業創新研發有成　嘉義市打造西部新都心未來

警政署視導嘉市警局推動社區警政　再出發及清源專案工作

嘉義地檢署攜手縣衛生局法治宣導　強化廉政反賄選

南投13鄉鎮市戶政所成立新住民服務窗口　1.1萬新住民全面受惠

2023台灣設計展在新北 「A區14主題展」鶯歌主展區登場

中彰投積極取締噪音車　籲民眾勿任意改裝車輛違者從重處分

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妹子開車指定穿專屬鞋　換1雙就不會開：沒Fu

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

王陽明突喊：有重要的事宣布！　隔空回應蔡詩芸「幸福說」

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

金曲歌王攜手古典吉他跨界演出　他激喊：史上最犧牲的一次

打造觀光勝地與高值農業發展區　陳冠廷喊出交通發展四大政策

蔡易餘管碧玲討論外傘頂洲　布袋港淤積問題

民雄打詐隊識破「假冒檢警」　替民眾守住5佰多萬元

地方產業創新研發有成　嘉義市打造西部新都心未來

警政署視導嘉市警局推動社區警政　再出發及清源專案工作

嘉義地檢署攜手縣衛生局法治宣導　強化廉政反賄選

南投13鄉鎮市戶政所成立新住民服務窗口　1.1萬新住民全面受惠

2023台灣設計展在新北 「A區14主題展」鶯歌主展區登場

中彰投積極取締噪音車　籲民眾勿任意改裝車輛違者從重處分

鄭浩均右手肘肌肉輕微發炎　明天照常向亞運中華隊報到

案量暴增拖垮檢察人力！？法務部：積極爭取相關資源

林益全「神坦」棒打前東家：我知道我一定會再見安

韓網熱帖／連吃蛋糕也要配！真的變「泡菜大使」的SVT Hoshi

金曲歌王攜手古典吉他跨界演出　他激喊：史上最犧牲的一次

打造觀光勝地與高值農業發展區　陳冠廷喊出交通發展四大政策

蔡易餘管碧玲討論外傘頂洲　布袋港淤積問題

iPhone 15明早開賣！三大電信排隊人潮直擊

「宇宙政大」29分差輕取SBL台啤　跨聯盟賽4戰全勝

可展10部車、與日本原廠同規格！台灣速霸陸「北投新據點」開幕

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

地方熱門新聞

蛋品流向仍說不清　台農、信興各罰50萬

耗時5年「三鶯大橋」改建完成！23日全線通車　紓解市區交通

為重傷動物謀福利！新北召開「毛寶貝生命之光會議」保障生命權益

裸視3D弧形螢幕　邱佩琳：打造基隆城市新光點

大武之心南迴驛　「全台最美休息站」超好拍

台南安南區鹿耳門溪出海口航道淤沙改善

台南建物及死亡火災起火原因電氣第1名

全國十大優良防火管理人李忠信組長出線

高雄民宅路口擺木櫃！民眾以為是棺材嚇壞

台南統一企業吳政憲獲全國十大優良防火管理人

921南消七大於校園防震防災宣導

TDR爭議未解　法界人士憂心：恐侵害人權

中彰投積極聯合取締噪音車成績超越其他區域

新北有課！免費Canva實作＋個人品牌經營

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

登山客遭虎頭蜂螫2死　相驗結果曝

台中女撞死行人阿嬤　激動蹲地拜拜祈求

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

快訊／新竹工安意外！工人8樓直墜1樓慘死

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

《三個傻瓜》演員離世！享年67歲

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

李昂再發文！839字「還原博愛座爭議」

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

中信啦啦隊女神結婚！老公是南台灣最帥建商二代

更多

最夯影音

更多
李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面