打造觀光勝地與高值農業發展區　陳冠廷喊出交通發展四大政策

▲▼ 立委候選人陳冠廷為均衡嘉縣山區交通發展四大政策 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨提名嘉義縣山區立委參選人陳冠廷21日舉行交通政策記者會，提出「梅山纜車，產業並重」、「道路拓寬，大巴觀光」、「人本交通，城鄉發展」、「幸福小黃，山區暢行」四大政策，陳冠廷說，希望為嘉義打造便捷、平等、符合人本的交通體系，讓在地居民享有更好的生活品質，也讓嘉義成為一個更具魅力的觀光勝地與高值農業發展區。

▲ 均衡嘉縣山區交通發展，陳冠廷提四大政策 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者會包括梅山鄉長林俊謀、梅山鄉農會總幹事黃書賢、縣議員莊信宗等產業界相關代表與會，並在承諾書看板簽名背書，力挺陳冠廷交通政策。

▲嘉義梅山鄉長林俊謀為陳政策背書 。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳冠廷表示，交通不僅是連接人與人之間的橋樑，更是推動地方發展、實現人民福祉的重要動脈，交通發展不僅僅是城市的專利，更應該是全台每一角落、每一位民眾的共同權益。推出四大交通政策，就是為了改進嘉義縣山區交通問題，期許為嘉義打造便捷、平等、符合人本的交通體系，讓在地居民享有更好的生活品質，也讓嘉義成為一個更具魅力的觀光勝地與高值農業發展區。

「梅山纜車，產業並重」陳冠廷指出，太平雲梯為山區最有潛力的觀光據點，梅山更是重要茶葉產區，透過纜車可觀賞雲海景觀、茶區風光，並能發展梅山太平的觀光資源，建構大阿里山遊憩系統，未來將爭取交通部列為重大觀光遊憩建設，啟動設置纜車系統前置分析作業，以落實發展山區觀光產業。

陳冠廷提到「道路拓寬，大巴觀光」，他說阿里山地區是國內觀光旅遊重鎮，但中型或大型巴士，因路寬不足部分道路無法通行，不利觀光推展。因此主張向交通部爭取169線、159甲線、162甲線、166線拓寬經費，打通山區任督二脈，強化交通觀光與農產品運輸的需求，提升在地居民交通安全性。

陳冠廷強調「人本交通，城鄉發展」，要求營建署推動擴大補助地方政府，加速行人保護設施的建置，並爭取道路補助，彌平城鄉落差，包括大林鎮台一線北環生活圈人行通道及通學步道改善工程、大林鎮社團國小前通學步道改善工程、梅山鄉中正路、新市路及轉運站停車場聯絡道路改善工程、新港鄉新港國小通學步道建構工程、新港鄉行政中心周邊人行環境建構工程、溪口鄉公所周邊人行環境暨景觀建構工程、民雄鄉中正東路暨人行道路廊改善提升計畫、竹崎鄉白杞、緞繻及義仁村等村里聯絡道路養護整建工程等。

最後，陳冠廷提出「幸福小黃，山區暢行」，目前交通部公路總局推出幸福巴士與幸福小黃，但嘉義山區10鄉鎮中，梅山鄉、竹崎鄉、中埔鄉、民雄鄉和新港鄉都無此服務，主張交通部應落實交通平權，廣設幸福小黃，讓鄉親有一個方便的交通環境。