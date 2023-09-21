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社會 社會焦點 保障人權

斷絕選舉賭盤效應　北檢長赴各分局嚴防深偽影音影響大選

▲▼台北地檢署檢察長鄭銘謙率主任及檢察官到轄內各分局進行查賄座談了解總統大選選情。（圖／北檢提供）

▲台北地檢署檢察長鄭銘謙率主任及檢察官到轄內各分局進行查賄座談，同時了解大選選情。（圖／北檢提供）

記者劉昌松／台北報導

2024年總統與立委大選即將開跑，未受政黨推薦的參選連署已經展開，為了避免境外勢力、選舉賭盤以及假訊息干擾選情，台北地檢署檢察長鄭銘謙近日分赴轄內各警分局進行查賄制暴座談，鄭銘謙特別提醒注意造假的深偽影音極有可能透過網路出現，要盡早準備因應，善用協助下架機制，讓選舉平和進行。

北檢指出，檢察長鄭銘謙繼8月15日、8月22日前往轄內查賄熱區、新北市警局新店分局的烏來與深坑分駐所召開查賄座談會後，再陸續於9月5日、12日、14日及21日率同選舉查察執行秘書郭進昌主任檢察官，及各分居主任與檢察官，前往北市中山、文山二、松山及萬華分局，舉辦選座談會，由各分局報告轄內選情分析與工作概況，並由檢察官分享查賄經驗與技巧，講解妨害選舉相關刑罰構成要件等。

鄭銘謙特別提醒，本次選舉面臨境外勢力介選、選舉賭盤影響選情及假訊息干擾等3項挑戰，務必強化反滲透法執法意識，嚴查地下通匯，以阻絕境外勢力介入選舉，並加強選舉賭盤蒐證，斷絕賭盤效應。

除了遇有選情假訊息案件，必須秉持「即時處理，有效澄清，迅速排除，嚴厲查辦」原則，避免影響選情，尤其利用深偽影音散布候選人不實訊息的案件，極可能在本次選舉中出現，鄭銘謙希望各單位務必及早因應，善用協助下架機制，降低負面效應。

鄭銘謙強調，本次選舉查察的核心宗旨是「嚴查不法、肅本清源」，而賄選是隱密的犯罪行為，必須綿密佈雷，且擴大宣導讓民眾知悉檢舉獎金機制，以及對檢舉人身分嚴格保密的措施，讓民眾勇於檢舉，以達「公平選舉、杜絕不法」之目標 。本著「有聞必查」、「有據必辦」的態度，戮力辦理本次選舉查察賄選防制暴力工作，務必讓選舉平和舉行及落幕。

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