規模最大、項目最多、覆蓋最廣！　陸媒揭杭州亞運「歷史之最」

▲杭州亞運會的錢塘輪滑中心。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

杭州第19屆亞運會是大陸第三次舉辦亞運會，陸媒整理指出，本屆創造了多個「歷史之最」，分別為規模最大、項目最多、覆蓋面最廣等。

據《中新網》報導，本屆杭州亞運會「規模最大」，亞洲全部45個國家與地區奧委會將報名參加，其中，運動員人數達1萬2417人，隨隊官員4975人，報名人數創紀錄。

香港代表團團長霍啟剛受訪時表示，香港將派出亞運會歷史上最大規模參賽隊伍，預計運動員有860多人，整個團隊會超過1200人。

▲錢塘輪滑中心內的曲面賽道。（圖／記者蔡儀潔攝）

報導指出，杭州亞運會是「項目最多」的一屆，其中包括40個大項、61個分項、481個小項。在40個大項中，29個項目為參照下屆巴黎奧運會設置的奧運項目，11個非奧項目則涵蓋了東亞、東南亞、南亞、中亞、西亞等亞洲各地區特色體育項目，和新設滑板、霹靂舞、電子競技等新興體育項目。

另外，除主辦城市杭州外，另外還有寧波、溫州、湖州、紹興、金華等5個協辦城市，共設56個競賽場館、31個獨立訓練場館、1個亞運村及5個亞運分村，其「覆蓋面為歷屆最廣」，賽事組織複雜程度也遠超往屆。

報導指出，第四個「最」是贊助招商收入最高。據杭州亞運會官方消息，亞運會、亞殘運會市場開發工作取得歷史性突破，贊助企業規模、贊助招商收入成為亞運歷史之最。

杭州亞運組委會市場開發部相關負責人也曾表示，從贊助金額、贊助企業數量、贊助企業質量等多維度實現贊助招商效益，創造亞運歷史最佳。

第五個「最」則為「特許經營規模最佳」。報導指出，杭州亞運會籌備以來，特許經營共上線了17大品類1100多款特許商品，開設天貓官方旗艦店、電視頻道購物平台及全國線下零售店近1500家，特許經營規模歷史最佳。