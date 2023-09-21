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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸媒體看浴火重生的衡陽重現文化風采

記者趙禕/湖南報導

為大陸2023年湘台經貿交流合作會活動宣傳熱場的「海峽兩岸媒體聯合採訪活動」繼續在湖南省進行；第三天行程來到被稱為「雁城」的衡陽市。儘管抗戰期間衡陽全城幾乎全部毀於日軍砲火，但是在幾十年來眾人努力下，許多按照舊時原貌重建的建築，重新為這座城市添上富有文化底蘊的氣息。

號稱方圓800里的南嶽衡山有72峰，其中位在衡陽市區的回雁峰只有96.8米，但是卻被稱為「衡山第一峰」，因為衡山72峰從南到北排列，回雁峰剛好是南邊第一座峰，於是理所當然的名冠衡山諸峰了。回雁峰名字的由來有兩種說法，一種是大雁向南飛過冬的時候，這裡是最後一站，也是北歸的起點，所以稱為回雁峰；還有一種說法是這座峰的山形像隻大雁，正張翼回翔。

▲回雁峰腳下門樓霸氣寫著「南嶽第一峰」。（圖／記者趙禕攝）▲回雁峰腳下門樓霸氣寫著「南嶽第一峰」。（圖／記者趙禕攝）
▼回雁峰上的建築已經按原貌重建，包括大雁造型的涼亭、底部72根支柱寓意南嶽72峰的回雁閣、相傳雁峰寺小和尚用拖把寫的缺筆「迴雁」牌匾等。（圖／記者趙禕攝）▼回雁峰上的建築已經按原貌重建，包括大雁造型的涼亭、底部72根支柱寓意南嶽72峰的回雁閣、相傳雁峰寺小和尚用拖把寫的缺筆「迴雁」牌匾等。（圖／記者趙禕攝）
▼寓意「登高自此起步」的「上達」牌坊，兩邊雁峰長聯由台灣書法家洛夫先生書寫，以170個字囊括衡陽的風景名勝和歷史名人；背面則是民國初年衡陽書法家蔣鈐蘅寫的「莫作等閒觀」。（圖／記者趙禕攝）▼寓意「登高自此起步」的「上達」牌坊，兩邊雁峰長聯由台灣書法家洛夫先生書寫，以170個字囊括衡陽的風景名勝和歷史名人；背面則是民國初年衡陽書法家蔣鈐蘅寫的「莫作等閒觀」。（圖／記者趙禕攝）

過去回雁峰上最古老的建築是雁峰寺，它的前身乘雲禪寺從公元513年就建在這裡，隋朝時改名雁峰寺，歷經唐、宋、元、明四朝屢次毀壞又屢次重建，直到清朝初年才建成龐大的規模。抗戰時整座寺的建築都毀於日軍戰火，重建之後回復原本的面貌，也回復了往日香火鼎盛的時光；寺裡大悲閣供奉觀世音菩蕯、壽佛殿供奉無量壽佛。

▲回雁峰上香火鼎盛的「雁峰寺」。（圖／記者趙禕攝）▲回雁峰上香火鼎盛的「雁峰寺」。（圖／記者趙禕攝）

回雁峰響亮的名聲還因為有許多歷史名人的詩文以它為典故，像是唐代詩人王勃在「滕王閣序」裡寫的「雁陣驚寒，聲斷衡陽之浦」，詩人杜甫暫居衡陽的時候也寫過「萬里衡陽雁，今年又北歸」的詩句，另外像劉禹錫、柳宗元、王安石、文天祥、范仲淹等人都寫過膾炙人口的詩文。

▲如今回雁峰的綠化率達到96%，是衡陽市民休閒的好去處。（圖／記者趙禕攝）▲如今回雁峰的綠化率達到96%，是衡陽市民休閒的好去處。（圖／記者趙禕攝）

回雁峰是文人雅士詠頌的地方，同樣位在衡陽市的石鼓書院則是培育文人雅士的聖地。和嵩陽書院、白鹿洞書院、岳麓書院並稱中國古代四大書院的石鼓書院，位在湘江、蒸水、耒水三江匯流處的石鼓山上，從公元810年的唐代時就建起來了，歷朝歷代出自這裡的人才眾多；重建後的石鼓書院也保留了舊貌，因為它的地理環境優越，吸引遊人如織，旁邊的湘江更是酷夏裡衡陽市民消暑游泳的好去處。

▲站在石鼓書院裡的院樓上可以一覽湘江、蒸水、耒水三江匯流的盛景。（圖／記者趙禕攝）▲站在石鼓書院裡的院樓上可以一覽湘江、蒸水、耒水三江匯流的盛景。（圖／記者趙禕攝）
▼石鼓書院的建築也都按原貌重建。（圖／記者趙禕攝）▼石鼓書院的建築也都按原貌重建。（圖／記者趙禕攝）
▼石鼓書院中間廣場立著孔子像，每年在這裡舉行祭孔大典；書院的課堂按照舊制擺設，上座是講師的位置，下方有課桌的是有學籍學生的座位，無桌板凳則是來此遊學旁聽生的位子；原本供學生住宿的號房則改成了介紹書院的展廳。（圖／記者趙禕攝）▼石鼓書院中間廣場立著孔子像，每年在這裡舉行祭孔大典；書院的課堂按照舊制擺設，上座是講師的位置，下方有課桌的是有學籍學生的座位，無桌板凳則是來此遊學旁聽生的位子；原本供學生住宿的號房則改成了介紹書院的展廳。（圖／記者趙禕攝）
▼在一眾仿古建築的書院裡，景區入口這棵樹齡1200多年的銀杏樹就成了最具年代感的代表。（圖／記者趙禕攝）▼在一眾仿古建築的書院裡，景區入口這棵樹齡1200多年的銀杏樹就成了最具年代感的代表。（圖／記者趙禕攝）
▼在這裡，傳統文化和現代科技完美的融合在一起，書院護衛工作已經改由高科技的智能機器巡邏車扛起重任。（圖／記者趙禕攝）▼在這裡，傳統文化和現代科技完美的融合在一起，書院護衛工作已經改由高科技的智能機器巡邏車扛起重任。（圖／記者趙禕攝）
▼書院旁的湘江是酷夏下衡陽市民消暑游泳的好去處。（圖／記者趙禕攝）▼書院旁的湘江是酷夏下衡陽市民消暑游泳的好去處。（圖／記者趙禕攝）

隨著時代的發展，文風鼎盛的衡陽也藉著文創之風，開發出許多文創商品，把衡陽的文化瑰寶注入商品廣泛的傳播出去，讓更多人一同感受這裡的文化內涵。

▲衡陽藉著文創之風開發出許多商品向世人推廣，讓更多人一同感受這裡的文化內涵。（圖／記者趙禕攝）▲衡陽藉著文創之風開發出許多商品向世人推廣，讓更多人一同感受這裡的文化內涵。（圖／記者趙禕攝）

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