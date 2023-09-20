市民高架驚見球棒猴！19歲男超車遭「封門」狂砸　5煞自傷落網

記者黃宥寧／台北報導

北市松山區市民大道昨（19日）零時許，發生一起行車糾紛，19歲黃姓男子駕駛租賃車，搭載2名友人，疑因超車問題，突遭2輛車包圍攔下砸車，導致擋風玻璃、車窗嚴重碎裂，警方獲報後立即展開追查，隨後在馬偕醫院查獲動手的曾姓等5名男子，全案訊後依妨害秩序等罪移送台北地檢署偵辦。

▲黃姓男子駕駛的租賃車遭砸毀。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，19歲黃姓男子駕駛白色租賃車搭載陳、單姓友人行駛市民高架橋上，過光復南路隨遭2部小客車逼車攔下，對方一下車先是一陣叫囂怒罵，並「封門」不讓駕駛下車，隨後持棍棒開始怒砸租賃車，導致車輛玻璃車窗破裂，連單姓乘客手部也因此受傷。

可惡的是，對方砸車洩恨後，隨即駕車逃逸，警方獲報立即擴大調閱監視器，以車追人鎖定犯嫌，由於砸車一方有人因此受傷，警方也在2小時於台北馬偕醫院追緝曾姓等5人到案；經了解，曾姓駕駛疑不滿黃姓男子超車才憤而逼車猛砸，警詢後，曾姓等5人也以妨害秩序、傷害等罪嫌送台北地檢署偵辦。

▲租賃車車窗遭砸。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，松山分局呼籲，用路人應遵循交通規則，如遇有行車糾紛應冷靜報警處理，一時的衝動或是不理性的舉動都有可能會因而誤觸法網，後果往往令人後悔莫及，警方對於違法暴力情事，定迅速依法究辦，以維護民眾安全。