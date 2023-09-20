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1年甩肉45公斤爆紅！巴西百萬網紅不明原因猝逝　家屬控黑粉霸凌

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書、IG）

▲ 阿德瑞娜過去分享減重、健身心得累積人氣。（圖／翻攝自臉書、IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西一名健身網紅過去因一年多內成功甩肉45公斤爆紅，累積逾百萬粉絲，並利用自身影響力鼓勵大眾健康生活，17日卻傳出不幸身亡，遺體在家中被發現，家屬已經證實死訊，更透露她長期苦於黑粉霸凌。

根據《太陽報》，49歲網紅阿德瑞娜（Adriana 'Drika' Thyssen）17日被發現陳屍自家公寓，她的服裝品牌IG聲明證實死訊，死因未對外公布，家屬在她的家鄉阿拉瓜里（Araguari）為她舉行私人葬禮。

自稱阿德瑞娜表姐的女子亞曼達（Amanda Lourenço）控訴，阿德瑞娜因公眾人物身分遭受霸凌，「她堅強了很久很久，總是渴望愛」，卻得不到回報，「酸民已經太超過了。所以這一刻，我請求大家的同理、理解與同情。」

阿德瑞娜在臉書上擁有170萬粉絲，經營大尺碼體育及服裝品牌Drikas Store，IG有近7.6萬粉絲。

阿德瑞娜先前坦承，她從青少年時期就深受超重所苦，「我從2013年2月18日開始苦戰，體重107公斤，沒有懷孕也沒有做減肥手術」，嘗試無數種節食方法，且沉迷安非他命長達18年，導致她陷入抑鬱與酗酒的漩渦，後來在短短1年多內減重近100磅（約45公斤），並在社群媒體上分享健身心路歷程，同時鼓勵粉絲採取健康的生活方式。

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