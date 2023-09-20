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賣花養93歲尪！90歲「玫瑰花婆婆」扛家計：不擺攤沒錢繳房租

90歲嬤扛家計！ 中山街頭賣花養93歲尪淚喊：沒擺攤沒錢繳房租。（圖／報系資料照，下同）

▲90歲阿嬤在中山街頭賣花養93歲尪。（圖／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

北市中山捷運街頭有名身材嬌小、捲曲的婆婆在擺攤賣花，在人來人往街道上格外顯眼，看了令人感到不捨。這位現年90歲、人稱「玫瑰花婆婆」的廖玉蘭，為了每月2萬元房租必須擺攤，而她「扛家計街頭賣花」的故事在網上持續發酵，買花的善心人士絡繹不絕。對此，玫瑰花婆婆也相當感謝各界愛心幫忙。

民眾掏出100、200元的買，甚至還有人直接給1千元，還說不用給花，婆婆堅持說「不可以！」並把花束一把一把的往塑膠袋裡裝，根據《中時新聞網》直擊，買花的善心人士絡繹不絕，過程中還巧遇警察驅趕，婆婆連忙將攤子撤到一旁並表示，「沒關係！等一下他(警察)就走了，書店經理也給我買，還要我下雨天在騎樓裡面擺，才不會淋到雨」。

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90歲「玫瑰花婆婆」為扛家計，在中山捷運擺攤賣花。

▲▼「玫瑰花婆婆」擺攤，有時還會巧遇警察驅趕。

「玫瑰花婆婆」表示，若沒出來擺攤，每月2萬房租就會繳不出來。

人稱「玫瑰花婆婆」的廖玉蘭，擺攤原來是為了房租，「租金一個月本來1萬5元，現在變成2萬元，如果沒出來擺，要去哪找錢繳房租，每月(繳錢)時間很快就到了」。婆婆還無奈表示，「高齡93歲的丈夫，行動不方便只能待在家，之前他還摔倒撞到頭、手斷掉過，我們年紀都大了，無法爬上樓，只能住在1樓，不然租樓上的房子比較便宜」。

婆婆身材嬌小、微捲曲，坐在板凳上叫賣，令人不捨。

▲婆婆身材嬌小、微捲曲，坐在板凳上叫賣，令人不捨。

長年備受各界幫忙，廖玉蘭很感動地想向眾人說，「我很感恩大家，阿嬤永遠永遠感謝你，祝大家永遠健康、幸福。」不少在現場剛買完花的民眾，得知背後故事甚至落下眼淚，「就有一種心酸的感覺，感覺阿嬤很努力的想要...」另一名買花女民眾則說，「婆婆90歲都這麼認真工作，我也要認真，幫婆婆買花幫到忙，心裡也比較開心」！

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