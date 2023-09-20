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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳吉仲請辭全民承擔　林靜儀：民眾怕被罵1450不幫農業部澄清

▲農業部長陳吉仲二度鞠躬道歉。（圖／記者楊惠琪攝）

▲陳吉仲僅當了50天部長便黯然下台。（圖／記者楊惠琪攝）

記者崔子柔／綜合報導

進口蛋爭議愈演愈烈，農業部長陳吉仲昨（19日）晚間請辭獲准，將於本周四（21日）生效。民進黨立委林靜儀則認為，農業部這段期間多次說明，但不曉得民眾是覺得事不關己，還是怕「幫忙澄清說明會被親朋好友罵1450」而選擇沉默。

林靜儀昨晚在臉書發文表示，「陳吉仲部長被藍白勢力人格抹殺到辭去職務，大家沮喪之餘開始指責執政黨和農業部澄清得不夠」，讓她覺得無奈，因為農業部為了被炒作的購蛋議題提供多張說明圖卡，甚至直白地說過「快速進口蛋的真正效應是停止了蛋價被炒作飆漲而幫民眾省掉近60億可能因為漲價而增加的支出」。

▲林靜儀、羅美玲聯袂為蔡培慧助講拉票。（圖／蔡培慧競選總部提供）

▲林靜儀。（資料圖／蔡培慧競選總部）

「這段時間以來農業部一張張圖卡、一次次記者會說明，請問大家是覺得事不關己，還是覺得幫忙澄清說明會被親朋好友罵1450不如少一事，反正蛋買得到，要鬧就讓他們鬧？」林靜儀表示，國家是大家的，如果沉默的結果是讓大聲的人決定國家方向，那每一次的決定後果就是大家承擔，「那些領頭說政府勾結建商的人，現在對於新竹市特產變成房地產說話了嗎？ 那些領頭說要居住正義的人，對於大直的屋塌說話了嗎？炒作議題之後得利的完全不是跟隨的大眾，這樣的例子還要幾次？ 」

林靜儀最後說，現在不是政府說什麼就會有效的時代，政府有責任提供清楚的資訊給民眾，但如果這些資訊沒有從民眾自己進入日常生活、LINE群組去，成為傳播正確資訊的一份子，那就是別人傳播的聲音比你大，他們傳播的資訊決定你的國家、你的生活，「那股勢力會不會食髓知味？會啊，每次都成功，不是嗎。這是民主的時代，每個人民做決定啊不是嗎」。

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