台南安中河解決現在變城西河了嗎？　陳亭妃火速安排會勘

▲台南市城西街一段60巷及61巷發生淹水的狀況，而且淹水高度超過30公分，就算雨停了，淹水消退的狀況也非常緩慢，立委陳亭妃、議員陳怡珍舉行現場會勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委陳亭妃指出，28日凌晨兩點多就接到了郭信良前議長服務處以及蔡炳輝里長的反應，表示城西街一段60巷及61巷發生淹水的狀況，而且淹水高度超過30公分，就算雨停了，淹水消退的狀況也非常緩慢，這可以說是過去從未有過的現象。

陳亭妃29日馬上拜託陳怡珍議員幫忙邀請水利局以及工務局與郭信良前議長服務處、蔡炳輝里長現場進行會勘，查明淹水原因並且立即決議緊急措施的處理方式。

陳亭妃指出，因為潮差而造成外水位比內水位高，所以箱涵的水才會往社區的側溝排，因而造成淹水。陳亭妃要求水利局1個月內在城西街一段60巷及61巷箱涵和側溝的交接處設水閘門及抽水機，若外水位高時，就關水閘門，利用抽水機做強制抽排的功能。另外也必須針對箱涵的現況做檢討，預防有阻塞。工務局則針對側溝的高低差以及深度、寬度去做檢討，改善工程2023年規劃設計，2024年編列預算進行施工，務必在汛期前完成。

水利局指出，杜蘇芮颱風侵台期間，28日凌晨4時許，因適逢高潮 位期間，加上受杜蘇芮颱風低壓抬升水位影響形成暴潮，造成安南區城南里社區一帶低漥處因海水倒灌造成淹水。對此情況黃偉哲市長相當重視，除立即應變外，也要求市府水利局及工務局研擬改善對策。短期内將先增設自動閘門防止外水倒灌並增設移動式抽水機組，長期 將檢討整體區域排水系統及抽水站可行性評估。

水利局說明，28日凌晨4時許，適逢高潮位期間，加上受杜蘇芮 颱風移動路線正處於台灣海峽南部，颱風低壓抬升海水水位影響，鹿 耳門溪出口(四草潮位站)觀測之潮位已來到 1.72m，高於當地路面 高程(1.5m~1.9m)。此外，颱風強勁西南風也正對鹿耳門溪出海口形 成湧浪，排水功能更加受到影響，造成城南里城西街一、二段一帶淹 水情況，該路段於海水潮位降低後，於上午8時多已退水恢復通行。

水利局補充說明，城西街一段側溝銜接城南路土城仔排水箱涵處已有設置抽水設備，當時立即啓動抽水，但因既有側溝斷面深度 1.75公尺未施設逆止閥門，暴潮水位高於保護標準造成外水倒灌。為避免暴潮倒灌現象，已規劃分期方案，短期先於側溝銜接處設逆止閥避免倒灌並增設一部移動式抽水機輔助抽排。長期將重新檢討城西街週邊排水規劃方案，整合路面高程及側溝通水斷面，並評估抽水站可行性，以提升該區防洪能力。