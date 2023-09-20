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超強吸收力！廚佛Fred用過就回不去　「厚棒廚房紙巾」料理清潔一紙完勝

Fred,烤肉,五月花厚棒廚房紙巾（圖／翻攝影片）

▲中秋節快到了，在最新一集《Fred吃上癮》中教大家燒烤好吃的訣竅，再搭配「美味廚助」，更能優雅烤肉。（圖／翻攝影片，以下同）

消費中心／綜合報導

今天家人攤、明天好友攤，中秋節即將到來，許多人已經開始著手安排烤肉趴，準備大烤特烤，好好迎接三天連續假期！不過烤肉最怕肉裝熟，一不小心又焦過頭，或是烤出來的味道都一樣，廚佛瑞德Fred除了教大家燒烤好吃的秘訣，其中更少不了「生活的好朋友」，才可以展現真正的技術，當個優雅的烤肉王，讓大家投以崇拜眼光。

在最新一集《Fred吃上癮》中，Fred帶領「廚助」牙牙從串肉、調味、醃肉到烤肉，手把手烤出炭香味，以及自製BBQ醬汁，端出令人垂涎欲滴、香噴噴的美食，他也透露備料時有一點要特別留意，就是避免食物竄味、味道混雜在一起，所以每次處理食材的時候，刀子與砧板乾淨很重要。

吸水吸油都好用、強韌厚實不易破　料理、生活、清潔一紙完勝
此時只要善用一個小技巧，就可以讓食物之間的味道不會互相影響，秘密利器是煮婦煮夫們必備的小幫手－厚棒廚房紙巾。厚棒廚房紙巾不只用在家事清潔、鍋具爐具擦拭，在料理上也很好用，不管是砧板或食物上的水分，只要一張厚棒廚房紙巾即可擦乾，超強吸水力耐得住考驗，擦拭時完全不起任何屑屑，還可以像抹布一樣沾濕擰乾清潔，濕擦也不易破，高強韌度通過測試，再加上紙張手感厚實，使用起來順手，讓他用得好吃驚，也越用越滿意。

Fred,烤肉,五月花厚棒廚房紙巾（圖／翻攝影片）

Fred,烤肉,五月花厚棒廚房紙巾（圖／翻攝影片）

Fred,烤肉,五月花厚棒廚房紙巾（圖／翻攝影片）

▲▼為了避免食物味道混雜，Fred強調每次處理食材的時候，刀子與砧板都要擦乾淨。使用厚棒廚房紙巾擦拭後，不但吸水力強不易破，也完全不起任何屑屑。

Fred,烤肉,五月花厚棒廚房紙巾（圖／翻攝影片）

Fred,烤肉,五月花厚棒廚房紙巾（圖／翻攝影片）

專利立體壓紋技術吸收力大提升　大小張隨你撕使用更便利
厚棒廚房紙巾能夠快速吸收的原因，關鍵就在於專利立體壓紋技術，360度超導瞬吸網讓吸收力大提升，不只吸水很有感，吸油力也一樣強，擔心吃太油的話，這時候就可以拿張厚棒廚房紙巾－「超大尺寸」在表面吸一下，降低油膩感、減少身體負擔；或是雙手不想弄得油膩膩，用厚棒廚房紙巾－「大小隨你撕」直接把食物包起來拿著吃，也是靈活使用的一項妙招，因為不掉屑、不留屑特性，自然不會沾黏在食物或手上，吃烤肉也能優雅的好好享用。

Fred,烤肉,五月花厚棒廚房紙巾（圖／翻攝影片）

▲▼厚棒廚房紙巾超強的吸水吸油力，做為廚房的好幫手，有多種靈活使用妙招，並且有兩種大小尺寸，可輕鬆應對不同需求。

Fred,烤肉,五月花厚棒廚房紙巾（圖／翻攝影片）

Fred,烤肉,五月花厚棒廚房紙巾（圖／翻攝影片）

料理過程中經常需要頻繁使用廚房紙巾來清潔整理，厚棒廚房紙巾有分「超大尺寸」標榜「厚實手感、一張扺四張」。「大小隨你撕」主打「方便使用更順手」。兩種貼心設計，不管是料理吸油吸水、居家清潔，不同大小面積使用更便利，依需求輕鬆應對各個生活情境！

想要親自體驗超好用的「厚棒廚房紙巾」，現在只要到廚佛瑞德FB粉絲專頁留言，就有機會把一整箱的厚棒廚房紙巾帶回家。等不及抽獎也沒關係，9/22～11/2，五月花厚棒廚房紙巾－大小隨你撕，全聯門市特價一串只要105元，趕快去搬回來！天氣熱懶得出門，坐在家翹腳等也可以，點選PXGO https://tinyurl.com/452j3e7x，「厚棒廚助」整箱送到家。

五月花FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/tw.mayflower/

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FredFred吃上癮烤肉五月花厚棒廚房紙巾

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