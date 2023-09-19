毛寶貝出入冷氣房後突嘔吐！新北動保處提醒當心「熱傷風感冒」

▲▼ 毛寶貝出入冷氣房後嘔吐！新北動保處獸醫師提醒當心犬貓「熱傷風感冒」 。（圖／新北動保處提供）

記者戴上容／新北報導

新北一名羅先生飼養的幼貓近期精神食慾差、有嘔吐腹瀉症狀，請求新北動保處援助，動保處獸醫發現小貓有脫水及體溫過高、眼鼻分泌物多症狀，經檢驗排除為貓瘟感染所致，最後確定為「熱傷風」感冒。新北動保處獸醫師提醒，溫差大最容易造成熱傷風，而犬貓出入冷氣房，就會造成溫差變化大，極有可能讓家中毛寶貝感染熱傷風。

動保處獸醫師李建沛表示，犬貓日間在戶外溫度過高，夜晚或突然下雨時導致溫差大，這種情形很容易熱傷風，另民眾開冷氣，但外出後冷氣關掉，溫差變化大也極有可能讓家中毛寶貝感染熱傷風，此外，外出散步冷熱差過大也容易導致毛寶貝感染，建議盡可能讓家中溫度變化幅度減低以避免此類情形發生。

李建沛說，炎炎夏日不少民眾會誤會犬貓為中暑，其實夏季犬貓也容易有熱傷風情形，雖然熱傷風不會傳染，但會導致犬貓有食慾不振，嘔吐腹瀉情形，熱傷風症狀為發燒、咳嗽、鼻塞流涕、噁心、食慾不好及腹瀉等等。

李建沛進一步說明，中暑和傷風相似處為呼吸急促，體溫過高，需多加觀察，如果將犬貓先行降溫，其症狀仍未改善且有嘔吐腹瀉情形，就要注意是否為夏季熱傷風。因熱傷風有上吐下瀉症狀，盡速送醫以輸液治療，給予足夠營養。