　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／陳吉仲5度辭官！黨內焦慮變破口　被請辭戲碼加速下台時程

記者陶本和／台北報導

農業部長陳吉仲19日晚間因進口蛋爭議再次請辭，終於獲准。事實上，短期進口雞蛋措施，層峰態度皆正面看待，他確實達成解決蛋源不足、平抑蛋價任務，因此將外界攻擊視為選戰攻防一環，僅多次要求他加強釐清與社會溝通，而前天（17日）的高層會議上，層峰仍不願「扣下扳機」，也引起黨內派系的焦慮，後續冒出被放話請辭獲准的戲碼，反而意外加速了陳吉仲下台的時程。

▲農業部長陳吉仲二度鞠躬道歉。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部長陳吉仲二度鞠躬道歉。（圖／記者楊惠琪攝）

在進口蛋的爭議過程中，陳吉仲確實多次口頭請辭，據了解，至少有5度向高層表達辭意。不過，就「短期進口雞蛋措施」本身，執政高層認為，陳吉仲確實解決蛋源不足，以及平抑蛋價的任務；因此，針對在野陣營的攻擊，視為選戰期間的正常攻防，所以每一次在陳吉仲表達辭意時，皆是要求他再加強政策說明、社會溝通。

然而，進口蛋的爭議確實延燒太久，府院黨，乃至黨籍立委，在進口蛋的議題上，來自黨內的輔助砲火嚴重不足，造成黨內派系，特別是逐步掌權的新系的高度焦慮。在17日的高層會議上，層峰仍不願就陳吉仲的去留問題「扣下板機」，這也才冒出後續「陳吉仲被放話請辭獲准」的戲碼。

不過，進口蛋的爭議，確實也不能只有陳吉仲的人頭就可止血。黨內人士分析，在野陣營策略很清楚，看準的是陳吉仲的仇恨值，他是非常鮮明的攻擊對象，先將他擊垮之後，後續再進一步追打新系背景的中央畜產會董事長林聰賢，尤其蛋的保存問題、食安問題，不僅是陳吉仲的責任，更是林聰賢的職掌，依此一路徑，可再直攻民進黨總統參選人賴清德。

依照原先規劃，陳吉仲理應在立法院專案報告中，完成說明、進行政策辯護後，再來處理後續人事問題，但在「被放話請辭獲准」的戲碼後，意外加速了他下台的時程。處理節奏上，陳吉仲上午前往立法院向黨籍立委們說明後，下午再次舉行記者會，基本論調皆是踩穩「短期進口雞蛋措施」沒有問題，爭議皆來自在野政治鬥爭，在高聲喊冤後，才再次表達請辭之意。

總體而言，黨內人士說，陳吉仲、林聰賢雙雙請辭，在進口蛋爭議上，雖然落入在野黨選戰的進攻節奏，但這幾天的處理明確，高聲喊冤，並完成政策說明與表達基本立場，以鞏固黨內同溫層與支持者，再來請辭，是比較負責任的辦法，這也減緩後續在野陣營追打的力道；同時，在黨內派系的問題上，英系、新系皆共同承擔，尚可整隊繼續迎戰。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
不只陳吉仲！盤點我國前五「短命閣員」　他只當6天部長
26歲徐嬌回來了！重新簽進星爺旗下　周星馳看到她「嚇得一縮」
周杰倫大陸開唱突不適中斷　回台近照瘦了
10歲童「割包皮被切龜頭」　2千萬賠償上訴變84萬元
幕後／陳吉仲5度辭官！黨內焦慮變破口　被請辭戲碼加速下台時程
快訊／汐止驚傳瓦斯外洩！濃度超過爆炸下限
快訊／陳吉仲請辭　蘇貞昌感謝他：為台灣擋下非洲豬瘟浩劫
快訊／全球首發！iPhone 15「全系列開箱」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

赴AIT總部密會「多位行政官員」　侯友宜：美非常關心台海問題

不只陳吉仲！盤點我國前五「短命閣員」　他只當6天部長

侯友宜見州長遭攔截？　外交部點出「關鍵時間點」：不可能

幕後／陳吉仲5度辭官！黨內焦慮變破口　被請辭戲碼加速下台時程

快訊／蘇貞昌感謝陳吉仲：他為台灣擋下非洲豬瘟浩劫

陳吉仲「溜之大吉」！　國民黨酸「慌蛋至吉」：成政務官最壞示範

阿帕契彩繪機復活！　加強隱蔽偽裝效果後可展出

批陳吉仲請辭「去留沒那麼重要」　侯友宜：要把蛋流向說明白

快訊／蔡英文尊重陳吉仲請辭　下令團隊檢討、向社會釐清疑慮

陳吉仲林聰賢雙辭　綠委嘆「不得不的決定」：躲不過政治口水瘟疫

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

藍心湄噹王力宏認「心直口快」　自責：很討厭我死八婆的表情

何妤玟同台樂天女孩跳應援　李多慧轉身露疑惑表情超萌

櫃姐看起來很閒沒事做？　她揭密：縫衣理貨樣樣來

李多慧雨天應援差點摔倒　嚇到張嘴定格反應超可愛

赴AIT總部密會「多位行政官員」　侯友宜：美非常關心台海問題

不只陳吉仲！盤點我國前五「短命閣員」　他只當6天部長

侯友宜見州長遭攔截？　外交部點出「關鍵時間點」：不可能

幕後／陳吉仲5度辭官！黨內焦慮變破口　被請辭戲碼加速下台時程

快訊／蘇貞昌感謝陳吉仲：他為台灣擋下非洲豬瘟浩劫

陳吉仲「溜之大吉」！　國民黨酸「慌蛋至吉」：成政務官最壞示範

阿帕契彩繪機復活！　加強隱蔽偽裝效果後可展出

批陳吉仲請辭「去留沒那麼重要」　侯友宜：要把蛋流向說明白

快訊／蔡英文尊重陳吉仲請辭　下令團隊檢討、向社會釐清疑慮

陳吉仲林聰賢雙辭　綠委嘆「不得不的決定」：躲不過政治口水瘟疫

NVIDIA DLSS 3.5預定9／21登場　電馭叛客2077、Chaos Vantage皆可用

台灣年底發表！馬自達CX-90休旅獲「IIHS最佳安全首選」肯定

開箱越南最新豪華臥鋪列車！有免費WiFi點心　醒來直奔沙壩夢幻山城

永聯物流開發榮獲APEA企業躍進獎　積極開發東南亞物流

日本驚傳集體食物中毒　100人吃「吉田屋便當」嘔吐腹瀉

聯準會視利率為經濟的櫥窗　量化寬鬆未必有助刺激經濟

診所溜滑梯突消失！竟是家長一舉動讓它不見了

英國爆共諜疑雲　傳中國在外交茶具贈禮「暗藏竊聽器」

資深男星兒重感冒入院　一查「聽力只能15%」！曝病況：都要小心

毛寶貝出入冷氣房後突嘔吐！新北動保處提醒當心「熱傷風感冒」

陸男被鼓動從橋上跳水　假髮半空中飛起引眾笑

政治熱門新聞

即／陳吉仲鬆口「我決定請辭」　投下震撼彈

即／郭台銘連署站暫緩　喊卡原因曝光

周玉蔻當庭道歉！張淑娟：應封麥退出媒體圈

高虹安涉貪遭起訴　民眾黨：「無罪前」暫停黨權

快訊／民眾黨出手「暫停黨權」　高虹安回應了

快訊／陳吉仲道歉了！政策正確　但願為造成社會紛擾致歉

高虹安涉貪遭停黨權！郭台銘也挺不下去　廟前喊14字重話

快訊／蔡英文尊重陳吉仲請辭　下令團隊檢討、向社會釐清疑慮

卜睿哲曝侯友宜「直接」跟美專家對話　葛來儀大讚：侯有備而來

快訊／准了！陳吉仲堅定請辭 陳建仁：勉予准辭

快訊／林聰賢請辭畜產會董座

快訊／坦言「不認為高虹安每件事都對」　柯文哲：人不可能都100分

柯文哲又夢碎　明「AI競選歌曲」場地要換了

總統連署人驚見「槍擊要犯」　還穿龍袍下聖旨

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

勞保繳一輩子成泡沫！ 專家曝4種人退休領不到錢

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

對台灣朋友很抱歉　鈴木敏夫官宣：神隱少女不是九份

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

網嘆《木曜4》越看越難過　邰智源：滾

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

可不可「2大飲品買1送1」只有5天

不會成壁紙！　網石棒辣椒宣布每股51.7元買回股票

百億大亨「小30歲嫩女友」生兒滿月　住信義區豪宅

方文琳離婚17年「同框前夫現任妻」

百億大亨「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

更多

最夯影音

更多
戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步
BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面