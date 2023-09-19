幕後／陳吉仲5度辭官！黨內焦慮變破口　被請辭戲碼加速下台時程

記者陶本和／台北報導

農業部長陳吉仲19日晚間因進口蛋爭議再次請辭，終於獲准。事實上，短期進口雞蛋措施，層峰態度皆正面看待，他確實達成解決蛋源不足、平抑蛋價任務，因此將外界攻擊視為選戰攻防一環，僅多次要求他加強釐清與社會溝通，而前天（17日）的高層會議上，層峰仍不願「扣下扳機」，也引起黨內派系的焦慮，後續冒出被放話請辭獲准的戲碼，反而意外加速了陳吉仲下台的時程。

▲農業部長陳吉仲二度鞠躬道歉。（圖／記者楊惠琪攝）



在進口蛋的爭議過程中，陳吉仲確實多次口頭請辭，據了解，至少有5度向高層表達辭意。不過，就「短期進口雞蛋措施」本身，執政高層認為，陳吉仲確實解決蛋源不足，以及平抑蛋價的任務；因此，針對在野陣營的攻擊，視為選戰期間的正常攻防，所以每一次在陳吉仲表達辭意時，皆是要求他再加強政策說明、社會溝通。

然而，進口蛋的爭議確實延燒太久，府院黨，乃至黨籍立委，在進口蛋的議題上，來自黨內的輔助砲火嚴重不足，造成黨內派系，特別是逐步掌權的新系的高度焦慮。在17日的高層會議上，層峰仍不願就陳吉仲的去留問題「扣下板機」，這也才冒出後續「陳吉仲被放話請辭獲准」的戲碼。

不過，進口蛋的爭議，確實也不能只有陳吉仲的人頭就可止血。黨內人士分析，在野陣營策略很清楚，看準的是陳吉仲的仇恨值，他是非常鮮明的攻擊對象，先將他擊垮之後，後續再進一步追打新系背景的中央畜產會董事長林聰賢，尤其蛋的保存問題、食安問題，不僅是陳吉仲的責任，更是林聰賢的職掌，依此一路徑，可再直攻民進黨總統參選人賴清德。

依照原先規劃，陳吉仲理應在立法院專案報告中，完成說明、進行政策辯護後，再來處理後續人事問題，但在「被放話請辭獲准」的戲碼後，意外加速了他下台的時程。處理節奏上，陳吉仲上午前往立法院向黨籍立委們說明後，下午再次舉行記者會，基本論調皆是踩穩「短期進口雞蛋措施」沒有問題，爭議皆來自在野政治鬥爭，在高聲喊冤後，才再次表達請辭之意。

總體而言，黨內人士說，陳吉仲、林聰賢雙雙請辭，在進口蛋爭議上，雖然落入在野黨選戰的進攻節奏，但這幾天的處理明確，高聲喊冤，並完成政策說明與表達基本立場，以鞏固黨內同溫層與支持者，再來請辭，是比較負責任的辦法，這也減緩後續在野陣營追打的力道；同時，在黨內派系的問題上，英系、新系皆共同承擔，尚可整隊繼續迎戰。