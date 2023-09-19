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記者會後拋「請辭震撼彈」　陳吉仲哽咽：進口雞蛋政策沒有錯

記者楊惠琪／台北報導

進口雞蛋爭議延燒多時，農業部長今（19日）兩度鞠躬向社會大眾致歉，晚上還親上火線主持記者會說明進口蛋議題與未來精進措施，不料記者會結束後一小時，就在個人臉書發出2000多字長文，寫下「我決定請辭」。

▲農業部長陳吉仲二度鞠躬道歉。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部長陳吉仲二度鞠躬道歉。（圖／記者楊惠琪攝）

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陳吉仲近日身陷請辭風波與進口蛋爭議，卻神隱多日，今上午現身立院，被大批媒體記者包圍，首度對進口雞蛋引起的紛擾，向社會大眾致歉。傍晚農業部臨時發出採訪通知，下午5時30分由陳吉仲主持記者會，再次說明專案進口雞蛋相關議題。

陳吉仲在記者會一開頭就先強調，專案進口雞蛋政策完全正確，雖然二度鞠躬道歉，卻是對外界排山倒海的抹黑、指控，造成農業部門的同仁們背負不應該背負的壓力，社會大眾出現不應該有的疑慮而致歉，並多次強調「政策沒有錯」。

▲農業部長陳吉仲二度鞠躬道歉。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部長陳吉仲今在記者會上，情緒起伏較大。（圖／記者楊惠琪攝）

有別於歷次在記者會上做簡報，陳吉仲今天在一小時的記者會中，約只花了十多分鐘說明專案進口雞蛋政策，多數時間都在控訴外界的不實指控、抹黑與污衊，甚至做成簡報圖檔，包括「質疑政府大撒幣專案進口雞蛋」、「影射政府圖利特定廠商」、「圖利質疑」、「抹黑巴西雞蛋是致癌蛋、「抹黑巴西雞蛋來自禽流感疫區」，陳吉仲都一一反駁，甚至動氣說：「批評很容易，隨便找個數字就好」。

陳吉仲今天在記者會上情緒起伏明顯，時而動氣批評外界指控，直言「全世界假消息最多的地方就是台灣」、「台灣假消息最多的部門就是農業部」；時而哽咽，在記者會尾聲說道，國家會進步都是因為堅持專業，過去農業部處理事情都是專業擺前面，還說這些紛擾都會過去，這些抹黑、污衊，最後人民都會檢視，所有人講過的話都會留下記錄。

陳吉仲哽咽說，進口雞蛋政策有沒有效益，大家可以從黑市消弭、產銷穩定、消費者買得到平價蛋來看，希望大家都能回歸政策面的討論，至於對個人的攻擊，絕對是政務官要來承受的，他自嘲自己絕對沒問題，因為從小就幫忙農事，所以一心就是想替農民做事而已。

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