陳吉仲二度道歉　記者會控抹黑：全世界假消息最多的地方在台灣

▲農業部長陳吉仲二度鞠躬道歉。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

身陷請辭風波、進口蛋爭議的農業部長陳吉仲，今（19日）上午現身立院向社會大眾致歉，晚間突然宣布召開記者會，第二度90度鞠躬正式道歉，記者會再次強調專案進口雞蛋政策沒有錯，大半記者會時間都在反駁外界對農業部和進口蛋的不實指控，直指全世界假消息最多的地方就是台灣，而台灣假消息最多的就是農業部。

農業部今天傍晚突然宣布召開記者會，由部長陳吉仲親上火線再次說明專案進口雞蛋議題，陳吉仲一上台就先強調專案進口雞蛋政策是正確的，有做到保護蛋農、消弭黑市、讓消費者買到平價雞蛋，但對近期產生的紛擾，身為政務官應向社會大眾正式道歉，並以90度鞠躬致歉。

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整場記者會約1小時，陳吉仲花了約半小時時間，細數這三個多禮拜來農業部所遭受的不實指控。他說，外界排山倒海的抹黑、指控與污衊，造成農業部門的同仁們背負不應該背負的壓力，社會大眾出現不應該有的疑慮，甚至問在場媒體記者：「全世界假消息最多的地方在哪？」接著回答就是台灣，而台灣哪個部門假消息最多？就在農業部門。

陳吉仲說，年初缺蛋時，各界不分黨派都希望政府趕快進口雞蛋，因為國內產能也嚴重不足，後來雞蛋進來了，缺口變少了，黑市價格也不見了，卻開始有很多抹黑、造謠，排山倒海而來，許多資訊不正確被報導。





▲農業部長陳吉仲一一反駁外界不實指控。（圖／記者楊惠琪攝）

陳吉仲出示簡報資料，一一列出這段時間各界的指控，包括「質疑政府大撒幣專案進口雞蛋」，陳吉仲說，如果農業部不要執行這個政策，政府不用花到一毛錢，但可以把黑市解決嗎？可以讓消費者買到平價蛋嗎？可以解決蛋荒嗎？農業部花了5.6億元卻幫消費者省下60億元，政策效益遠高於購買雞蛋的成本。

陳吉仲指出，外界影射政府圖利特定廠商，還說他是超思負責人秦語喬老公的好友，事實上秦語喬老公已經過世30年，30年多前他還是研究所學生，參與農民運動。他還說，指控政府圖利廠商，未來台灣還會不會再缺蛋？以後有哪些業者敢再出面幫忙？

陳吉仲還說，有民代質疑巴西雞蛋是致癌蛋，當時洽談巴西蛋進口，透過外交經濟力量，好不容易才促成沒有邦交的巴西願意把雞蛋出口給台灣，但台灣卻出現這麼多非專業批評，「我很難想像，以後還有哪些國家，在我們需要的時候，願意賣蛋給我們」。