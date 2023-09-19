花6800點龍蝦麵　客人竟愧疚「放生」！老闆驚：沒見過這種事

▲ 瑞士一位觀光客到義大利餐廳點了一份龍蝦扁麵，竟決定要把龍蝦放生。（圖／翻攝推特）

圖文／CTWANT

近日一名瑞士籍的觀光客到義大利高級餐廳花費200歐元（約新台幣6800元）點了一份龍蝦扁麵，後來女子感到於心不忍，竟決定「放生」龍蝦回大海中，引發不少網友討論。

根據《鏡報》報導，一對瑞士夫婦近日到義大利的薩丁尼亞島旅遊，他們到一家海鮮高級餐廳，妻子花了200歐元點了一份龍蝦扁麵，但是當老闆拿著近2公斤的龍蝦跟這對夫妻確認過後，妻子竟決定要把這隻龍蝦放生，原因是因為「不忍心看著龍蝦被煮熟」。

據報導，該名妻子在放生龍蝦之前還再三跟身邊的人確認過從高處丟下海中不會讓牠受傷，最後才放心的把龍蝦輕丟到海中放生，從影片中可以看到女子臉上充滿喜悅。

餐廳老闆法索里諾（Antonio Fasolino）表示，這是他第一次看到這種情況，原先還以為對方在開玩笑。他進一步說明，女子在放生龍蝦之前還摸了摸龍蝦的殼身，「她的表情看起來相當幸福」。

這段影片在網路上引發不少討論，更有動物保護團體大讚她的行為，但也有網友表示，「花200歐放生一隻龍蝦太瘋狂了」、「它明天還是會被抓回餐廳賣掉」、「她從來沒吃過海鮮嗎？」

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