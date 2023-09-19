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嘉義縣「仲夏表演藝術節」　匯集音樂、舞蹈及多元文化

▲▼ 仲夏表演藝術節最後一周 音樂盛宴結合山水風情 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲仲夏表演藝術節最後一周 音樂盛宴結合山水風情 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2023年的「仲夏表演藝術節」即將進入尾聲，最後一周的演出「肆部曲」山水風情將在9月22日至9月24日開演。為鄉親帶來系列精彩絕倫的藝術演出。表演將在嘉義縣不同的地點和時段舉行，匯聚音樂、舞蹈以及多元文化元素，為觀眾呈現精彩視覺盛宴。

▲▼ 仲夏表演藝術節最後一周 音樂盛宴結合山水風情 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣文化觀光局指出，9月22日星期五晚上7點，中埔鎮安宮將由祥和爵士樂團、世界冠軍泡泡秀和逐鹿表演藝術團獻上演出。結合爵士樂的繽紛、泡泡的奇幻和表演藝術的張力，為觀眾帶來難忘的開幕之夜。

▲▼ 仲夏表演藝術節最後一周 音樂盛宴結合山水風情 。（圖／嘉義縣政府提供）

9月23日星期六下午3點，阿里山樂野服務區將舉辦琴人樂坊、歌手高蕾雅Lea以及蔡興國feat紅人亞米樂團的精彩演出，讓觀眾在山林中享受音樂的旋律與大自然的美景。

▲▼ 仲夏表演藝術節最後一周 音樂盛宴結合山水風情 。（圖／嘉義縣政府提供）

9月24日星期日下午3點，湖畔音樂盛會將在大埔湖濱公園登場，由神奇樂坊、丘與樂和安地斯樂團打響序幕。結合湖水倒影與音樂的演奏，創造出令人陶醉的音樂時刻，為藝術節畫上美好的句點。

▲▼ 仲夏表演藝術節最後一周 音樂盛宴結合山水風情 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴表示，藉由藝術節展示台灣的豐富文化底蘊，讓鄉親遠離城市的喧囂，沉浸在音樂、舞蹈和藝術的世界中，拓展藝術的視野。活動現場除了有精采表演，還有刺激緊張的摸彩環節，禮品包含飛利浦時尚微型喇叭、小型折疊車、無線藍牙耳機等獎項，今年還加碼抽特別獎「現金1萬元」大獎，鄉親一定要來欣賞演出抽大獎。

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