開房滾床單　曖昧男掏6000元「一點心意」！網喊快逃：手法老練

▲原PO收到6000元很困惑。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，最近和聊了3個月的曖昧對象上床了，激戰過後，兩人躺著對望，互相說出內心的情感，沒想到隔天要離開時，男生居然拿出6000元，感謝原PO和他出來，之後若進一步交往，會固定上繳零用錢，讓她很困惑，「怎麼有一種包養的感覺？」貼文一出，網友表示，對方只是想花錢了事，沒有要交往。

原PO在Dcard上發文，「好不容易跟曖昧對象上床了」，和一個男生穩聊3個月，日前一起去參加朋友的唱歌聚會，結束後一起去摩鐵狂歡，「結束之後我們躺在一起對望，把之前藏在心裡的喜歡都傾洩而出，然後一起睡著」。

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隔天一早，男方要離開時掏出6000元給她，表示是謝禮和一點心意，「謝謝妳和我出來，反正之後有機會交往，我也會固定上繳零用錢」。原PO一臉疑惑，還沒來得及拒絕，對方已經把錢放下離開了，留下茫然的她，「所以這筆錢…是某種使用者付費嗎？如果真的變長期關係，怎麼有一種包養的感覺」。

原PO透露，那天過後兩人還是像平常一樣聊天，也會聊床事，不過對關係的進展卻有點卻步，「那筆錢我想再找機會問清楚…下次見面再還給他，有人能分析一下這筆錢到底什麼意思嗎？」

貼文一出，網友認為男方沒有想要交往的意願，「付錢了事，沒想交往」、「一個男生做完給錢，妳不知道意思？果然女生不用騙，如果她喜歡你，她會自己騙自己」、「這行為很老練，一定很常付款」、「拿錢給妳表示一買一賣，心裡沒負擔，就算到時妳要咬他一口，他會說妳是收錢的」。