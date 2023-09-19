　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開房滾床單　曖昧男掏6000元「一點心意」！網喊快逃：手法老練

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO收到6000元很困惑。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，最近和聊了3個月的曖昧對象上床了，激戰過後，兩人躺著對望，互相說出內心的情感，沒想到隔天要離開時，男生居然拿出6000元，感謝原PO和他出來，之後若進一步交往，會固定上繳零用錢，讓她很困惑，「怎麼有一種包養的感覺？」貼文一出，網友表示，對方只是想花錢了事，沒有要交往。

原PO在Dcard上發文，「好不容易跟曖昧對象上床了」，和一個男生穩聊3個月，日前一起去參加朋友的唱歌聚會，結束後一起去摩鐵狂歡，「結束之後我們躺在一起對望，把之前藏在心裡的喜歡都傾洩而出，然後一起睡著」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隔天一早，男方要離開時掏出6000元給她，表示是謝禮和一點心意，「謝謝妳和我出來，反正之後有機會交往，我也會固定上繳零用錢」。原PO一臉疑惑，還沒來得及拒絕，對方已經把錢放下離開了，留下茫然的她，「所以這筆錢…是某種使用者付費嗎？如果真的變長期關係，怎麼有一種包養的感覺」。

原PO透露，那天過後兩人還是像平常一樣聊天，也會聊床事，不過對關係的進展卻有點卻步，「那筆錢我想再找機會問清楚…下次見面再還給他，有人能分析一下這筆錢到底什麼意思嗎？」

貼文一出，網友認為男方沒有想要交往的意願，「付錢了事，沒想交往」、「一個男生做完給錢，妳不知道意思？果然女生不用騙，如果她喜歡你，她會自己騙自己」、「這行為很老練，一定很常付款」、「拿錢給妳表示一買一賣，心裡沒負擔，就算到時妳要咬他一口，他會說妳是收錢的」。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
畜產會已交出巴西蛋流向資料！2違規遭罰16萬
浪浪被撞傷！專家一驗「感覺不是狗」驚：世界首例
快訊／遭朱德庸控羞辱！　熱狗「2千字文」回應了
新iPhone鏡頭太難！　蘋果找「台灣大廠」求救
快訊／義美被列使用進口蛋　認了「用於條裝蛋糕」
《木曜4》粉絲喊難看　邰智源留言「滾」！網：不是第一次
杜詩梅發文尋夫：整晚音訊全無…　監視器驚見「他翻牆回家」
搶iPhone 15！　她自備床墊在門口排隊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中秋限定！LINE「6款貼圖快下載」　竟有大咖藝人

秋分來了！命理師曝名字有「這1字」偏財運超旺：有機會中大獎

元智首創淨零碳排學士後專班　輔導考證照「就業起薪5萬↑」

外送雞肉沙拉吃一半「小蟲蠕動」　民眾：小孩直接嚇哭

iPhone 15 Pro「動作按鈕」要設定什麼？鄉民大推2功能：工作自保

快訊／巴西蛋波及食安　陳吉仲二度道歉「成立專案進口雞蛋專區」

屏東全面清查進口蛋品+稽查市售端　暫未發現相關缺失

蛋黃酥需求爆發！台中星級飯店漲價照賣光　排隊名店日銷1萬顆

開房滾床單　曖昧男掏6000元「一點心意」！網喊快逃：手法老練

疫情造成社交隔離！兒童精神科門診攀升　醫籲儘速尋求幫助

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

藍心湄噹王力宏認「心直口快」　自責：很討厭我死八婆的表情

李多慧雨天應援差點摔倒　嚇到張嘴定格反應超可愛

櫃姐看起來很閒沒事做？　她揭密：縫衣理貨樣樣來

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

中秋限定！LINE「6款貼圖快下載」　竟有大咖藝人

秋分來了！命理師曝名字有「這1字」偏財運超旺：有機會中大獎

元智首創淨零碳排學士後專班　輔導考證照「就業起薪5萬↑」

外送雞肉沙拉吃一半「小蟲蠕動」　民眾：小孩直接嚇哭

iPhone 15 Pro「動作按鈕」要設定什麼？鄉民大推2功能：工作自保

快訊／巴西蛋波及食安　陳吉仲二度道歉「成立專案進口雞蛋專區」

屏東全面清查進口蛋品+稽查市售端　暫未發現相關缺失

蛋黃酥需求爆發！台中星級飯店漲價照賣光　排隊名店日銷1萬顆

開房滾床單　曖昧男掏6000元「一點心意」！網喊快逃：手法老練

疫情造成社交隔離！兒童精神科門診攀升　醫籲儘速尋求幫助

30公尺鋼骨恐怖墜落　東京工安事故「15噸巨物壓死2人」近照曝光

畜產會已交出巴西蛋流向資料！北市衛生局：2違規開罰16萬

昆凌收藏珠寶被兒子狂問價格　對數字敏銳「不知道遺傳誰」

台南九份子國中小　榮獲青少年跆拳道賽全國第3名

《惡靈古堡4》重製版DLC新預告來了！只等半年就能玩：王阿姨真香

最寵老婆的3大星座男！Top 1洗衣煮飯都OK　全方位疼愛太太

男女之間有純友誼？陳志強心虛收Vicky baby訊息　身份竟是她

警花蓮山區抄出長槍+霰彈　意外查獲21公斤大麻...價值4000萬

潘宇謙「喜迎龍鳳胎」　醫生突宣布誤診...結局傻眼了！

陳吉仲重申「進口蛋政策沒有錯」　他嘆：錯的是相信政府的民眾？

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

生活熱門新聞

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

女遊客出國玩「護照缺4頁」　遭泰海關遣返

台劇天花板是「這部」！網友激推

正妹學霸棄台大電機！選1出路月薪飆20萬

鄰居色色不拉窗簾「春光全洩」！她抬頭驚呆

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

即／東北海域有感地震　國家級警報狂響

300年古蹟南瑤宮封廟整修2年

4年前在台「受委屈」　韓妹：我回來報仇了

「4星座」最容易變牆頭草　誰有利就跟誰好

好多人生病　醫：最近病房滿出來

更多熱門

相關新聞

即／高雄某科大驚傳墜樓　女大生6樓摔落命危

即／高雄某科大驚傳墜樓　女大生6樓摔落命危

今天（18日）下午2點左右，高雄市一間科技大學傳出學生墜樓，據了解，一名21歲的女大生從6樓不明原因墜樓，當場跌落大樓中庭，全身多處骨折意識模糊送醫搶救中，現場警方已拉起封鎖線，正調查釐清墜樓原因當中。

想學聊天先培養「1件事」　專家：時時刻刻都在影響

想學聊天先培養「1件事」　專家：時時刻刻都在影響

掀上衣「讓老公臉埋在奶裡」暗示！尪沉默10秒吐1句

掀上衣「讓老公臉埋在奶裡」暗示！尪沉默10秒吐1句

妳談姊弟戀的機率有多大？

妳談姊弟戀的機率有多大？

另一半愛你還是愛自己更多？

另一半愛你還是愛自己更多？

關鍵字：

曖昧戀愛感情上床

讀者迴響

熱門新聞

勞保繳一輩子成泡沫！ 專家曝4種人退休領不到錢

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

對台灣朋友很抱歉　鈴木敏夫官宣：神隱少女不是九份

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

百億大亨「小30歲嫩女友」生兒滿月　住信義區豪宅

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

方文琳離婚17年「同框前夫現任妻」

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

可不可「2大飲品買1送1」只有5天

網嘆《木曜4》越看越難過　邰智源：滾

百億大亨「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

藍正龍首曝離婚心聲「真的太痛」！

更多

最夯影音

更多
戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步
BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面