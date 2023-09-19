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社會 社會焦點 保障人權

「姪子」每天問候老婦好感動　要歸還170萬給他…警及時阻詐！

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲陳婦遭到詐團欺騙欲匯款170萬元，警方及時阻止。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市民76歲陳姓老婦日前接獲「假姪子」通訊軟體來電，稱投資獲利但帳戶出問題，將錢寄放在陳婦帳戶，要求她歸還170萬元，陳婦不疑有他，請李姓丈夫到農會匯款，不過行員及員警識破這是詐騙集團所為，及時攔阻，保住陳婦多年血汗錢。

台中市烏日警分局表示，烏日派出所接獲烏日農會九德辦事處通報，稱1名李姓老翁受太太委託，要把積蓄匯出，有170萬元，疑似遭到詐騙，需要警方協助。

警方到場了解，李男稱太太要將帳戶內的170萬元歸還給「姪子」，員警請李男打電話跟該名自稱姪子的男子查證，未料李男卻表示不知道對方電話，也不知道詳細內容，只因聽從太太委託，就到農會準備匯款。

警方通知陳婦到派出所，陳婦說近日LINE都會收到自稱姪子之人的早安圖問候，讓她倍感窩心；日前對方突然說投資有賺到170萬元獲利，但他的帳戶出現問題無法匯入，懇請陳婦暫時借放其帳戶寄放金錢，待帳戶恢復使用，再將款項歸還。

員警檢視陳婦LINE對話內容，發現「姪子」傳了一張匯款單照片，雖受款帳號及戶名皆是陳婦，但陳卻不認識匯款人，另查詢陳婦帳戶，更發現「姪子」根本沒有將款項匯入，顯然是詐騙集團所為。

警方循線聯繫上陳婦的「真姪子」，確認真姪子LINE與假姪子的暱稱並不相同，更沒匯款給陳婦，經員警向陳婦說明，她才恍然大悟遭遇詐騙，打消匯錢念頭。

烏日警分局呼籲，民眾接到任何自稱親友等不明來電，且指示操作領(匯)款等動作，應向員警報案或撥打165反詐騙專線等方式多加查證，以保障自身財產安全。

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