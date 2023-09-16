網傳台中警抓逃獄犯將攻堅「要超市緊急關店」　真相揭曉超驚人

▲網驚傳警追捕逃獄犯，要求超市緊急閉店。（圖／翻攝烏日大小事）



記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

臉書社團《烏日大小事》今天有網友貼文指稱，台中烏日溪南路上一家超市昨日無預警停業數小時，詢問其他網友是否知道原因？有網友回覆，係因警方為抓逃獄囚犯進行攻堅，要求超市閉店。記者進行多方查證後，發現這個說法是烏龍一場，該家超市停業數小時原因是要進行登革熱清潔消毒。

衛生局表示，因彰化一例新確診登革熱病例在該間超市有活動史，因此店家暫停營業配合進行清消，聽聞網友傳言，衛生局也哭笑不得，直言「是抓蚊子，不是抓逃犯啦！」警方也透露，近期未有囚犯逃獄，轄區無逮捕行動，也無接獲跨縣市通報。

▲登革熱疫情升溫，衛生局針對本土個案活動足跡進行清消。（圖／台中市政府）



依據衛生局公布資料，截至15日為止，台中市共有29例境外移入及15例本土登革熱確定個案，境外移入來源皆為東南亞國家，請市民朋友務必落實防蚊及提高警覺，並加強居家環境衛生巡、倒、清、刷。

衛生局表示，國內本土登革熱疫情嚴峻，為維護社區民眾健康，市府防疫團隊針對境外移入或本土個案的居住地、活動地，皆積極協力執行登革熱病媒蚊孳生源清除及化學防治工作，針對本土個案化學防治範圍，以個案住家半徑50公尺執行每戶的戶內噴藥化學防治，戶外半徑200公尺噴藥化學防治為原則，並同步視疫情需要增加防治次數及擴大防治範圍，請市民朋友主動配合清除孳生源及到場配合化學防治，避免社區本土登革熱疫情擴大風險。