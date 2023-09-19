陸戰隊鄭姓中尉今告別式！父母忍冤先讓兒安息　同袍淚送最後一程

▲海陸鄭姓中尉告別式在高雄殯儀館舉行。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄林園海軍陸戰隊99旅子儀營區5日傳出營區內一名23歲鄭姓中尉被發現陳屍在兵舍後方的榕樹下，家屬質疑死因不單純，不但曾對國防部長下跪陳情，其父甚至激動到部隊門口潑汽油揚言尋短；鄭姓中尉的告別式今（19）日上午在高雄殯儀館舉行，部隊的長官、部屬、同袍都到場，場面哀戚，而家屬則低調的沒有再度對外發言，希望讓中尉能平靜走完最後一程。

海軍陸戰隊所屬陸戰99旅鄭姓中尉在5日不明原因在營內輕生身亡，事發後，家屬不斷質疑中尉的死因不單純，鄭母質疑案發現場除了遭到軍方破壞，自己也發現兒子身上、鞋子都很乾淨，質疑「這不符合常理」，甚至提出兒子和部隊長官的對話，認為兒子遭言語霸凌，甚至讓他不睡覺。

鄭姓中尉的父親12日下午2時許，甚至出現陸戰隊營區大門前，揚言潑汽油點火自焚，所幸大門口衛兵及時發現，上前制止，送醫救治。

儘管家屬質疑不斷，但為了讓鄭姓中尉能夠安息，因此家屬今日上午仍在高雄殯儀館舉行告別式，軍方由海軍司令部副司令王瑞麟中將主祭，鄭姓中尉的中正預校、海軍官校及海軍陸戰隊99旅長官、同袍、部屬也都到場弔唁，場面哀戚，而家屬則低調的沒有針對軍方再發言，避免告別式橫生枝節。