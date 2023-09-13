被前男友砍30刀！23歲重機陽光妹打工擔家計　家屬怨：被打才分手

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市苓雅區新光路一間超商今（13）日凌晨驚傳情殺案！33歲余姓男子違反保護令，接近23歲、在超商打工當店員的吳姓前女友，還持刀朝對方猛砍30刀，吳女手腳遭砍傷，滿身是血送醫，所幸沒有生命危險。家屬到醫院探視吳女後透露，兩人交往不久後吳女就曾被打，所以才分手並聲請保護令，沒想到還是發生意外。

家屬透露，吳女18歲就開始打工貼補家用，十分乖巧，她平常喜歡騎重機兜風抒解壓力，臉書上可見到許多騎著重機的帥氣追焦照；對於已經聲請保護令還被砍傷，家屬則無奈的說「遇到這種事要怪誰？要怪政府嗎？」

▲吳女的臉書上有許多她騎著Kawasaki「忍者」系列重機的帥氣追焦照。（圖／翻攝自吳女臉書）

據了解，行兇的余姓男子和吳姓女子，原本是男女朋友，在今年5月間鬧分手後，余男仍持續糾纏，吳女不堪其擾，於是在6月聲請保護令獲准，保護令除了限制余男不能騷擾吳女，也規定余不能靠近吳女住處和工作場所，須遠離吳女100公尺。

吳女7月初在超商上班時，發現余男又到超商前徘徊，甚至下跪求復合，吳女報警後，苓雅警分局逮捕余男，並以違反保護令將他移送地檢署，余並於7月22日遭法院裁定預防性羈押。

▲吳女被前男友砍殺30刀送醫。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

經過一個多月的羈押，余男在8月28日解除羈押獲釋，沒想到才兩個星期，他就在今天（13日）凌晨，涉嫌持刀刺殺吳女手腳30刀，行兇後余男徒步逃逸，不斷製造斷點企圖干擾警方辦案，目前警方正全力追緝中。

對於吳女遭到前男友無情砍殺，家屬到醫院探視後顯得十分無奈，並表示吳女和余男交往才3、4個月，後來吳女曾被余男打，才驚覺余是個恐怖情人，決定分手，不料余男持續「勾勾纏」，連吳女聲請保護令也沒用。

▲余姓男子到超商砍殺前女友。（圖／記者吳奕靖翻攝）