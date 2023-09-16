妻一肩扛責卻癌逝！藥頭偕遺體修復師新歡爽住商旅　吃早餐被捕

記者鄧木卿／台中報導

台中市一對毒鴛鴦48歲洪姓男子和43歲何姓女子，去年11月被逮落網，何妻愛夫情切，一肩扛責，讓洪嫌逃過一劫，不料，何妻今年癌症驟逝，洪嫌立即和新交往的遺體修復師43歲徐姓女子同居，並投宿商旅度假，日前在商旅吃早餐時，先是驚見員警現身，後來自知難逃法網，無人再幫他扛責，只好淡定的吃完才讓員警帶走，洪嫌被依毒品罪嫌起訴且羈押中。

▲▼台中警方在商旅逮捕一名洪姓藥頭，洪男淡定吃著早餐。（圖／民眾提供，下同）

台中市刑大偵三隊去年11月在太平區逮獲洪姓夫妻販毒案，經跟蒐發現，夫妻倆與老母親同住破舊老公寓，看似生活困苦，但平時出門竟以進口BMW雙門跑車代步，夫妻倆落網後，妻子一肩扛責，丈夫則矢口否認，警方仍將2人送辦，不料，妻子今年3月罹癌過世。

台中市刑大偵六隊續追發現，洪嫌在妻子過世後，透過聊天軟體陸續和多名女子交往，甚至還因口角衝突相互提告，並查出洪另涉嫌賣毒給3男4女，其中1名徐姓女遺體修復師，後來竟成為洪的女友。

警方跟蹤多時，日前在北區一家商旅逮捕洪嫌和徐女正在吃早餐，洪嫌一見到員警現身，頓時驚訝的瞪大眼睛，後來見無處可逃，只好淡定的繼續吃完飯再被帶走。

警方在洪嫌身上查獲安非他命1包（0.84公克）、吸食器及分裝袋等物，徐女驗尿呈陽性反應，盡管洪嫌否認販賣，僅坦承提供給藥腳吸食，訊問後仍將2人依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署送辦。