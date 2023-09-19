16歲少年偷開馬3出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃！老爸氣炸告竊盜

記者陳以昇／新北報導

新北市一名少年偷了爸爸車鑰匙複製，無照開車載著2名友人要到蘆洲區找朋友，沒想到才開出去5分鐘，變換車道時直接擦撞前方小客車，再撞等紅燈的2名機車騎士，少年害怕直接肇逃，巡邏警發現後尾隨，少年在逃逸過程中不慎撞上植栽水泥墩後才停下，被員警喝令下車，少年爸爸得知後氣炸，訊後依竊盜罪移送，並依道交法開罰。

▲孫少過彎自撞衝上植栽水泥墩，遭尾隨員警攔下 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，16歲孫姓少年日前向爸爸表示想要開車跟朋友出去玩，遭到嚴厲斥責，認為根本未成年還沒駕照，不理會兒子要求，沒想到，孫少數月前竟偷走車鑰匙，去鎖匙店複製一把車鑰匙，暗自等待爸爸不在時偷開車。

18日下午5時許，孫少終於逮到機會，先約了18歲的程男及15歲吳少，3人要到蘆洲區再接另外一名朋友，打算一起開車出遊，沒想到才開出去5分鐘，在停等紅燈時，見前方車輛停止，從內側車道切到外側時，操作不當先擦撞小客車後，再追撞前方2部停等紅燈的機車騎士。

孫少見撞車闖禍，一時緊張直接肇事逃逸，一路從板橋區篤行路二段右轉沿大觀路三段往環漢路加速離去，此時沙崙派出所員警巡邏行經，聽到目擊民眾呼喊，一路尾隨孫少，再一處過彎道路，孫少不慎自撞衝上植栽水泥墩，右前輪卡死導致車子無法動彈。

警方隨即上前喝令3人下車受檢，將他們帶回派出所偵訊，並通知家屬到場，孫少的爸爸見兒子闖禍，當場氣炸，表明要對兒子提竊盜告訴，全案依竊盜罪移送新北地方法院少年法庭偵辦；另交通事故部分，依道交法開罰。

▼孫少先擦撞前方小客車後，再追撞2部機車肇事逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）