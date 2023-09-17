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找工作看過來！王品、廣三SOGO開缺徵人　平均薪資34k

▲民眾,徵才,求職。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市政府舉辦就業博覽會，參加廠商包括王品、廣三SOGO等，提供500個工作機會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

餐飲業大復甦，但各家都鬧人才荒！為協助就業，台中市勞工局將於9月26日上午9時30分至12時30分於台中市西區公所4樓禮堂舉辦徵才活動，包括廣三SOGO百貨、王品集團、上森景觀等8家廠商，提供500個工作機會，職缺豐富，包括法務專員、中餐廚師等；另外，力山工業開出最高薪資5萬7000元招募電機馬達設計工程師，有興趣民眾可把握機會。

勞工局長張大春表示，這次活動邀請知名百貨、餐飲及製造業提供豐富的職缺，包含軟體設計工程師、景觀設計師、法務專員、營運主管、中餐廚師、會計及客服人員等工作機會，平均薪資3萬4千元以上。

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其中力山工業開出最高薪資5萬7千元招募電機馬達設計工程師、餐飲業一条通新幹線壽司則是提供不限學經歷起薪3萬3千元徵求餐飲人員，還有廣三SOGO百貨的高階主管秘書，需具英、日文能力，希望市民朋友把握機會參加面試，找到理想工作。

張大春也提到，此次徵才活動還有181個學經歷不拘職缺、138個部份工時兼職職缺，不管是兼職打工、實習合作、二度就業、中高齡就業等皆有合適職缺可供選擇。另為促進中高齡朋友就業，台中市就業服務處設有銀髮人才服務據點，活動當天會有專業就服員提供中高齡求職朋友就業諮詢、職缺媒合及說明政府各項專案津貼等服務。

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關鍵字：

就業徵才廣三王品

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