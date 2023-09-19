識詐+交安宣導　藝人「黑面」為屏東鄉親重磅登場

▲縣警局長蔡文峰邀請藝人「黑面」林郁順宣導「識詐」、「交通安全」作為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為防堵各類詐騙手法及提升交通安全觀念，屏東縣警局長蔡文峰特別邀請長期支持警察工作的本土藝人「黑面」林郁順及國泰世華銀行共同宣導如何「識詐」、「交通安全」方法，為增加宣導效果黑面還特別開起臉書直播宣導，直播中黑面火力全開，發揮他風趣、妙語的談話方式，教導民眾識詐及交通安全意識，在愉悅歡樂的氣氛中深植民心。

黑面說，現在詐騙集團的手法真的很狡猾，常利用投資詐騙、解除ATM分期付款設定及最新黑科技AI假冒家人等等的手法進行詐騙，特別呼籲民眾如果有接到類似的電話或視訊通話，無論電話中的聲音或手機視訊中的影像，有多麼地像我們所認識的親友，只要談到跟「錢」相關的問題，就要小心可能是詐騙手法；這時要先掛斷電話後，直接撥打親友家中、手機的電話查證，或撥打165、110等電話查證，才不會掉入詐騙陷阱中。

在行車安全部分，黑面除了提醒大家要遵守交通規則小心駕駛外，亦特別提醒民眾千萬不要酒後開車，更不可以邊喝酒邊開車及注意行人安全；騎乘機車也要戴安全帽及放慢速度，過路口時，千萬不要闖紅燈，大家一同來創造安全的交通環境。

縣警局長蔡文峰十分感謝「黑面」以輕鬆接地氣的方式，協助本縣宣導反詐騙及交通交全觀念，能讓民眾重視詐騙手法及用路安全觀念。再此呼籲民眾若接到疑似詐騙電話或訊息，應謹記「一聽二掛三查證」口訣，不要掉進詐騙集團的陷阱；行車時，要遵守交通規則小心駕駛，以避免造成他人危險，為屏東創造一個行人安全的友善環境。