4年前在台「受委屈」　韓妹：我回來報仇了

記者陳俊宏／綜合報導

韓國25歲女生秀斌分享，4年前在台灣「受委屈」，因還有很多美食沒吃到就離開，終於可以回來「報仇」了。她交往過台灣男友但分手了，現在單身的她也開出徵友條件，「我喜歡比我年紀大的、比我高，我感覺是帥的人。」

秀斌接受《不要鬧工作室》訪問表示，4年前她在新竹學中文，後來到台北認識《不要鬧工作室》創辦人強尼，「他一看到我就叫我拍片，我說可以不要嗎？因為我吃了兩個月的火鍋和珍奶，變胖了。他說太好了，一定要拍這影片。」

▼秀斌回來「報仇」。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



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「我哭哭！」秀斌指出，沒想到那影片有100萬人看，「我嚇到了，可是我後來要去澳洲留學，只好離開台灣，很委屈，因為很多好料都還沒吃到，很多美景也還沒看到。」

秀斌說，離開台灣這4年，「我還是忘不掉當年讓我變胖的火鍋和珍奶，在韓國我很少喝珍奶，因為珍珠比較硬，也沒有我最愛的小珍珠，火鍋的味道和台灣也不一樣。在澳洲也是，而且也比較貴，所以還是來台灣比較爽。」

秀斌提到，「我等了4年終於有機會來台灣，這次我要把這些讓我變胖的東西，吃光喝光，報仇！」她4年前拍片時，曾說想交台灣男友，而後來交過但分手了，現在單身的她也開出徵友條件，「我喜歡比我年紀大的、比我高（我169公分），我感覺是帥的人，好好照顧我。」

▼秀斌現在單身。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

