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美最高將領：中國攻台門檻極高　且是嚴重戰略錯誤

▲▼美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）。（圖／路透）

▲美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）。（圖／路透）

文／中央社

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）在美國有線電視新聞網（CNN）昨天播出的專訪中指出，中國若試圖攻占台灣，不僅門檻極高，且將犯下「嚴重戰略錯誤」。

CNN節目主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）表示，當前美中最可能爆發衝突的地點就是台灣。

他接著問道：已故前聯邦參議員馬侃（John McCain）的資深幕僚布羅斯（Christian Brose）在其著作「殺戮鏈：在未來高科技戰爭中保衛美國」（The Kill Chain: Defending America in the Future of High-Tech Warfare，暫譯）中指出，五角大廈曾針對台灣局勢進行非常多次兵棋推演，美國幾乎從未在這些兵棋推演中獲勝。美國有可能擊退中國對台灣的進犯嗎？

密利回答：「這是完全有可能的…兵推從一開始就具備訓練目的，且通常帶有實驗性質，所以應謹慎解讀其結果。」

他強調，美國的立場是希望和平解決台灣問題，但從軍事角度來看，「我認為，如果中國試圖攻占台灣，將犯下嚴重的戰略錯誤。順便一提，這（指武力犯台）也不是唯一選項。但攻占台灣需要跨越非常、非常高的門檻，涉及最複雜的行動，而且坦白說，目前中國的軍事能力可能還不足以做到這點」。

密利指出，中國國家主席習近平先前在公開談話中要求中國人民解放軍海軍和空軍在2027年前發展攻台能力，以前這個時間點落在2030年代，如今已提前到2027年，但這並不代表習近平已決定在2027年攻台，而是表示習近平希望解放軍具備相關能力。

密利認為，習近平這番話也證明，中國此時還沒有能力侵略台灣，至少習近平心裡這麼想。

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