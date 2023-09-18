烏來老街塞車惹惱在地人！攤商「丟燒雞進駕駛座」...涉犯罪名曝

▲檢察官認為朝人丟擲煮熟的燒雞構成公然侮辱罪嫌。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

今年清明連假期間，各處觀光景點人車爆滿，家住新北市烏來區的郭姓男子，正要開車回家卻被堵住，和前車爭執之際，一旁正在分切熟雞的廖黃婦人好心相勸，沒想到因此吵起來，廖黃氣得把手上油燙的雞隻丟進郭男車內，事後郭男下車將廖黃推倒在地成傷，台北地檢署依公然侮辱起訴廖黃、郭男則被起訴傷害罪。

這起燒雞糾紛事件發生在2023年4月1日上午10點，郭男因為就住在著名的烏來老街上，開車行經廖黃經營的熟食攤前時，被其他攤商的貨車擋住，郭男等得不耐煩，猛按喇叭、並打開車窗要求貨車趕緊開走，正在分切熟雞的廖黃出言相勸，希望郭男安靜一點，再等一下就好。

▲烏來老街每到連續假日都會出現人潮。（示意圖與本案無關／新北市觀光旅遊局提供）

郭男因此和廖黃發生口角爭執，廖黃認為郭男罵她髒話，當場把手中的雞隻丟進郭男的駕駛座內，此時前方貨車開走，郭男把車往前開了一小段路停回自家門口後，只見廖黃仍氣不過，追上前要找郭男理論，郭男在拉扯間推倒廖黃，導致廖黃左手、左手腕、左髖部挫傷。

由於廖黃拿出驗傷單提告，且堅不和解，郭男因此被依傷害罪嫌起訴；至於郭男被丟燒雞弄髒衣物、車內裝飾的部分，檢察官認為，這就像在大庭廣眾下對人潑穢物、吐口水一樣，足以貶抑郭男的個人感情，傷害到郭男名譽，因此以強暴犯公然侮辱罪嫌將廖黃一併提起公訴。