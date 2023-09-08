懷疑被女友綠！北市男追到宜蘭「刀刺聊天男」　他喊冤：普通朋友

記者游芳男／宜蘭報導

台北市一名吳姓男子因張姓女友最近常從台北跑到宜蘭南澳鄉金岳部落，懷疑自己被戴綠帽。他6日又發現女友到金岳部落，當天下午便搭朋友的車到金岳部落找張女，他在某一國小前看到張女與34歲的白姓男子在聊天，吳男下車理論，與酒後的白男發生口角，吳持25公分長彈簧刀，朝白男腹部刺一刀後坐車逃逸。

▲吳姓男子行凶的彈簧刀。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

蘇澳分局於6日下午1時10分獲報，稱在宜蘭縣南澳鄉金岳村發生一起民眾糾紛，經警方到場處理發現34歲的白姓男子腹部有明顯刀傷，立刻協助其送往羅東博愛醫院救治，目前傷勢已無大礙。

▲男子持刀刺傷人後，快步跑回車上逃離現場。



警方得知後迅速通報攔截圍捕，並於6日下午1時35分許，在台九線北上115公里處當場攔停吳男座車，並實施強制力上銬逮捕，同時起獲作案用彈簧刀一把。

▲張女與受傷的白男被留在現場，白男送醫後無大礙。



據了解，吳男與張女未結婚，但育有一子，因張女最近常從台北跑到宜蘭南澳鄉金岳部落，吳男懷疑被戴綠帽，6日發現女友又到金岳部落，吳男在友人搭載下，6日下午到金岳部落找張女，下午1時許在某一國小前，看到在張女與34歲白男在聊天，吳男與白男一言不合，憤而以刀刺人。

受傷的白男向警方表示，與張女僅是普通的朋友關係。警方最後依照殺人未遂及傷害等罪將吳男送辦，羈押在案。