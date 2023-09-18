威力彩飆6.4億！命理師曝1星座「財運磁場籠罩全身」：有望中大獎

▲本期威力彩頭獎上看6.4億元。（鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

威力彩已連槓24期，本期（112075）預估銷售1.8至2億元，今（18日）晚頭獎上看6.4億元。清水孟國際塔羅小孟老師照例在臉書點名有偏財運的4個星座及生肖，建議能在下午3點前或晚上7～8點間，挑選住家或辦公室北方的彩券行下注。 小孟老師指出，好運4星座分別為處女、天秤、金牛與天蠍。

第四名天蠍座

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穀神星入天蠍座本命宮，加上海王星入偏財宮，顯示天蠍座在18日偏財運非常旺盛，穀神為稻米之神，海王星為藍色，建議當天穿藍色衣服，或下注前吃碗飯再喝水，再去下注說不定會中大獎。

第三名金牛座

太陽水星二星齊聚落在金牛座偏財宮，顯示金牛座財寶庫18日能得到太陽照亮屬火，水星又引進財水，因此財富能量旺盛。小孟老師建議，下注前用溫水洗臉代表水火相融，就能提升財氣，洗完後走到投注站下注前也建議您曬一下陽光，就能產生二星匯聚的效果，讓財氣瞬間衝到爆棚。

第二名為天秤座

火星進入天秤座的本命宮，加上外地運勢很強，18日下注可以前往外地或者到隔壁鄉鎮購買威力彩，找投注站旁有餐廳代表火星，說不定會有意外之財降臨。

第一名處女座

太陽水星進入本命元辰宮，顯示處女座18日本命元辰能注入強大財氣，財氣將能源源不絕，財氣磁場能籠罩全身。小孟老師建議，下注前吃黃色與紅色食物，再喝一杯水能讓二星之氣匯聚，將能增加中獎機率。

好運4生肖則分別為豬、猴、鼠、兔。小孟老師透露，下注的好運方位為正北方，建議大家尋找住家或辦公室北方的投注站來下注；好運時段除了下午3點前，晚上7～8點也是試試手氣的良機。

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