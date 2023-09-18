金門金沙國小工程被終止！營造商到縣府前抗議　工務局回應了

▲金門金沙國小地下停車場暨複合式運動場館興建工程，營造商到金門縣政府前抗議。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門金沙國小地下停車場暨複合式運動場館興建工程，在今年8月遭到金門縣政府終止契約，廠商今（18）日到金門縣政府門前抗議，怒批縣府蠻橫無理、坑殺廠商，違反政府機關行政中立準則。對此，工務局表示，發包後廠商的進度持續落後，至2023年8月底僅施作了3.82%，進度嚴重落後達29.94%，避免竣工遙遙無期，影響整體縣民公眾利益考量，故縣府才決定於8月28日與廠商終止契約。

和臻營造公司表示，耗費長達一年多的時間，花費近7千萬元，所得到的估驗款不到1千萬元，期間因假設工程的鋼板樁無法打樁貫入到設計圖說規定深度15到18米，使整體工程延宕至今，有反應給設計的建築師、專管單位、金門縣政府，尋求解決之道，然非常可惜未獲得具體的解決工法，只將責任全部推給承攬商。

和臻營造公司指出，縣府跟相關單位不肯面對規劃設計出問題，不合力力求解決，卻聽從專管、監造不實的評估，逕行全面違法終止契約，違反採購法及契約精神不顧工程道義，導致承攬商進度落後20%以上，濫用機關的權利終止合約，而終止契約陳述的理由，與事實有嚴重出入，涉有誹謗罪嫌，並損害傷害商譽、信用。和臻營造公司要求金門縣府及縣長，重新啟動調查評估，若強行違法違約接管，將大陣仗的全力反抗。

金門縣政府工務處表示，和臻營造有限公司以5億8666萬元得標，工期為955日曆天，2022年06月08日開工，預定完工日為2025年3月26日。因發包後廠商的進度持續落後，至2023年8月底僅施作了3.82%，進度嚴重落後達29.94%，故縣府已於112年8月28日與廠商終止契約。

工務處指出，本工程是以最有利標招標，所有工程施作的條件資訊均在招標階段完整揭露，投標廠商必須提出可行工法來完成所有工項，而和臻營造有限公司在投標時提出的服務建議書時表示有能力及技術完成所有的工項，獲優勝決標，但得標後卻對於鋼板樁工項持續以市場缺貨、地質因素等理由，表示希望能變更鋼板樁的規格及工法，並表示鋼板樁無法貫入指定深度或要求追加工程款才能繼續施作，而廠商所提的疑義都經過設計單位說明並無不能施作的技術問題，當然也沒有追加工程款的理由。

工務處認為，在工程落後期間，監造單位召開了44次工務會議，屢次提醒和臻營造有限公司應注意進度，專案管理管單位也召開了57次的工程協調會報、施工月會報、專業技術協調會，協助釐清技術問題並且督促施工廠商進度，但和臻營造對各次會議及公路總局的承諾事項均未落實，經過評估廠商的履約能力加和誠意應有欠缺，為了避免竣工遙遙無期，影響整體縣民公眾利益考量，各方面因素權衡之下，才決定與和臻營造有限公司終止契約，一切皆按照契約和採購法規定辦理。

工務處表示，為了維護縣民的權益，契約終止後正加速準備資料以備辦理後續的工程招標，屆時會特別加強對廠商能力的篩選。