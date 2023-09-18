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社會 社會焦點 保障人權

菜鳥女助理被主管強壓沙發床猥褻　母竟勸她「饒恕才會幸福」

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台北之名行銷公司某部門王姓主任猥褻來不到1個月的女助理，還辯稱是女方喜歡他。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台北報導

北市1名王姓男子藉口公司1名新進女部屬出包加以責備後，約對方到網咖「教學」卻撲倒對方亂摸亂親一通，女方大哭抗拒，總算保住清白，王男挨告非但不認帳，反而狡辯當時告訴女方「我可能沒有那麼喜歡妳」，是女方哭著抱住他。案經台北地院審理，認為王男犯行屬實，依強制猥褻罪判刑8月，王男再上訴仍被駁回。全案還可上訴。

本案源於碩士畢業後仍是光棍的王男，案發時任職於知名行銷公司，擔任部門主任，見有新人女助理小花(化名)於2020年7月到職，多次利用指導公事的機會，對女方表示好感，但小花已有要好的男友，對王男並不來電。

王男於小花到職後當月24日，在公司藉口她辦事不力、臭罵一頓，要她當晚9點多，到北市1家包廂式網咖碰面一對一指導，小花希望改去開放式的咖啡廳，王男堅持一定要到包廂網咖「才有心情講課」，小花拗不過，只好準時赴約。

不料王男公事講沒多久，開始提及小花的眼睛很漂亮，聽他講工作時會盯著他看，讓他覺得「怦然心動」、「很久沒有碰到這樣的感覺了」，而且他有恐慌症感情不順，很需要溫暖的安慰，要小花當他的女友。

小花一聽馬上強烈拒絕，表示自己有男友，對王男也沒意思，王男卻堅稱小花只是沒想清楚，其實她是喜歡他的，然後強行將小花撲倒在包廂沙發床上，用手支撐俯視小花「壁咚」，並伸狼爪撫摸她的胸、腰、臀，還強吻臉頰等部位，讓小花當場爆哭激烈反抗，王男才罷手讓她回家。

案發當晚小花就向父親哭訴，卻反被責備，父親認為女生發生這種事情「非常非常丟臉」，反對她去報警，怕她會丟工作、被報復，她得不到父親的支持，轉而向母親訴苦，沒想到母親也要她「凡事包容、凡事忍耐」、「饒恕那些傷害妳的人，妳才能獲得更多幸福與快樂」，要她別輕易揭發受害情節，以免在公司混不下去。小花於是隱忍半年，終於還是受不了，報警處理。

▲▼▲台北之名行銷公司某部門王姓主任猥褻來不到1個月的女助理，還辯稱是女方喜歡他。（圖／翻攝自判決書）▲▼▲台北之名行銷公司某部門王姓主任猥褻來不到1個月的女助理，還辯稱是女方喜歡他。（圖／翻攝自判決書）

▲小花和母親的對話。（圖／翻攝自判決書）

全案審理時，王男指小花說謊，聲稱女方約他看電影但包廂客滿，所以改去包廂式網咖，當時氣氛好，他覺得女方喜歡他，所以才會用手撐著沙發，居高臨下對坐臥沙發的女方說「我覺得我可能沒有那麼喜歡妳」，女方就哭了抱著他，還怪他「不喜歡我，幹嘛抱我」，但他在包廂絕沒撫摸或親吻女方。

不過法官勘驗雙方事後的對話紀錄，王男不僅一直央求小花不要不理他、不要疏遠他，「妳就當可憐一個路入看看我打的字」，更道歉「對不起，我碰了妳」、「是我的錯，我的不成熟跟不自律造成妳的不舒服」，在小花質問他猥褻時，未做任何反駁。

另外，小花父母和朋友的證述也和小花相符，小花也曾在臉書抒發被一個叫Peter的男子侵犯，覺得「不管怎麼拒絕他都會再次強迫我」、「大家都覺得我要忍耐」、「我覺得自己超髒，沒臉面對任何人」，都做為補強證據，最後判王男犯行屬實，依犯強制猥褻罪，處8月徒刑。

王男不肯認罪又上訴，但二審法官認為王男在案發現就陸續傳送「妳也是一位小美女，正常男生都會有點害羞的」等訊息，多次邀約小花婉拒或敷衍，但王男仍持續傳送「我需要妳，晚上陪我睡覺」等語，可見王男愛慕小花，不採信他在包廂拒絕小花等等的說法，仍維持原判。全案還可上訴。

▲▼▲台北之名行銷公司某部門王姓主任猥褻來不到1個月的女助理，還辯稱是女方喜歡他。（圖／翻攝自判決書）▲▼▲台北之名行銷公司某部門王姓主任猥褻來不到1個月的女助理，還辯稱是女方喜歡他。（圖／翻攝自判決書）


▼▲小花和母親的對話。（圖／翻攝自判決書）

▲▼▲台北之名行銷公司某部門王姓主任猥褻來不到1個月的女助理，還辯稱是女方喜歡他。（圖／翻攝自判決書）▲▼▲台北之名行銷公司某部門王姓主任猥褻來不到1個月的女助理，還辯稱是女方喜歡他。（圖／翻攝自判決書）

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