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師生校友聯手　崑大《藝起看海》入圍金鐘自然科學紀實節目獎

▲崑山科技大學視訊傳播設計系，執行製作「國科會補助科普產品製播推廣產學合作計畫」《藝起看海》科普影音作品，入圍「自然科學紀實節目獎」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學視訊傳播設計系，執行製作「國科會補助科普產品製播推廣產學合作計畫」《藝起看海》科普影音作品，入圍「自然科學紀實節目獎」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第58屆金鐘獎於9月14日揭曉入圍名單，崑山科技大學視訊傳播設計系，執行製作「國科會補助科普產品製播推廣產學合作計畫」《藝起看海》科普影音作品，入圍「自然科學紀實節目獎」。

該節目由視訊系在校師生及校友共同製作，多方且跨界的合作，結合劇團表演、歌曲、繪本創作三種藝術表現形式，精彩且引人入勝！

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▲崑山科技大學視訊傳播設計系，執行製作「國科會補助科普產品製播推廣產學合作計畫」《藝起看海》科普影音作品，入圍「自然科學紀實節目獎」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

《藝起看海》由崑科大視訊系暨媒藝所團隊共同製作，除了走訪全國主要海洋研究單位，跟著科學家們一起出海遠至南海，也邀請「三缺一劇團」、金曲歌手舒米恩、以及「爽爽貓」插畫家Second參與演出，將海洋科學元素融入創作之中，除了完成4集的電視節目，再配合產出舞台劇、歌曲及繪本三大作品，並由同樣入圍本屆金鐘獎「最佳迷你劇集女主角獎」的夏于喬擔任節目引言人。該科普節目從田野調查、企劃提案、前製、拍攝、後製，包含導演、企劃、製片、梳化、場景美術、聲音特效、設計、攝影、動畫、剪接、調光到行銷等任務，都是來自崑大師生與校友，從裡到外都是視訊系「獨門製作」，入圍金鐘全體同感振奮！

▲崑山科技大學視訊傳播設計系，執行製作「國科會補助科普產品製播推廣產學合作計畫」《藝起看海》科普影音作品，入圍「自然科學紀實節目獎」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

計畫主持人暨節目製作人、視訊系主任胡佩芸表示：「《藝起看海》是多方且跨界的合作，從開始企劃提案、籌組拍攝團隊，到不同的研究單位、科學家、工程師進行田野調查訪談，再藉由劇團表演、歌曲、繪本創作三種藝術創作，展開一場跨領域的對話。因需多方整合，增加許多困難與挑戰，加上新冠疫情攪局，出海時天候瞬息萬變等各種變數都是對團隊的考驗，每一個過程，每一段拍攝，永遠都要準備不同應變方案，來應對這些在創作以外的變數。」

《藝起看海》製作過程相當艱難，拍攝團隊跟著科學家跑遍宜蘭、基隆、臺北、桃園、臺南、高雄、屏東、臺東等地，更搭乘臺灣最具規模國家級研究船「勵進研究船」抵達小琉球外海，東北角外海、西南海域及南海海域，期間碰上新冠疫情三級警戒、颱風天候不佳而導致拍攝工作延遲，凸顯海下研究的瞬息萬變與高度不確定性。擔任導演的視訊系老師林赬男表示，連出海多次的科學團隊或船員也會偶爾暈船不適，只好吐完後再繼續值班，更何況是初次隨船出隊製作團隊，有次更經歷幾乎像360度高度晃動，還是努力想辦法克服暈船嘔吐窘境，並維持攝影穩定。

▲崑山科技大學視訊傳播設計系，執行製作「國科會補助科普產品製播推廣產學合作計畫」《藝起看海》科普影音作品，入圍「自然科學紀實節目獎」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林赬男導演說，每一趟出海做海洋研究都是非常珍貴的機會，因此科學家幾乎是24小時輪班上陣，研究項目做好做滿，這也是為什麼節目中會看到夜間在施放水下機器人ROV的畫面。他也分享，曾在漆黑夜晚的海面上，以為目睹巨大的黃色蝴蝶，圍繞在研究船周邊發出金黃色的光芒，非常魔幻，正想眨眨眼確認自己沒有看錯時，才發現原來是因為研究船上的燈光，反射在海鳥身上，讓他以為是會發光的金蝴蝶，相當難忘。

參與節目演出的三缺一劇團一起搭乘科學研究船出海，從水下無人載具(ROV)的探測技術做為發想，最終以沉浸式劇場的形式，來轉化海洋探索。歌手舒米恩則跟著製作團隊聽遍各類海底聲音，劇中回到故鄉都蘭，與父親談到曾經一起出海卻暈船的趣事。舒米恩說：「音樂有想像力，科學研究的過程中也具想像力的美感。」他也表示，華爾滋就好像在水裡面的一種狀態，一個迴旋，運用了華爾滋的三拍元素創作一曲〈想給你聽見〉，以音樂為媒介誘發大家對海下科學研究的興趣。

▲崑山科技大學視訊傳播設計系，執行製作「國科會補助科普產品製播推廣產學合作計畫」《藝起看海》科普影音作品，入圍「自然科學紀實節目獎」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

插畫家 Second 則在節目中分享說：「大自然就像是藝術大師，不管是海底樣貌，甚至體型僅有0.1mm的有孔蟲生物，每一個都是想像不到的圖像結構。」於是他透過完成繪本《海底下雪了》，帶著觀眾一起經歷海下的美術課，也詮釋海洋研究科學家們的心路歷程。

該計畫與極易股份有限公司、國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心、中山大學，以及海洋科學研究等10餘個學術單位協力合作，胡佩芸主任也感謝時任海洋中心王兆璋主任及科儀團隊，以及中研院地球科學研究所研究員郭本垣博士、戚務正博士等人，積極熱情地協助拍攝團隊，除了引薦更多位學者專家，更主動提供自身珍貴的研究影像素材、協助多次採訪拍攝，能完成節目，他們功不可沒。胡佩芸主任另也特別感謝金鐘獎評審團對該部作品的肯定，今年亦有許多校友的作品入圍金鐘獎，與有榮焉！

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