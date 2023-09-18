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貨車司機持刀架頸強盜6000元　被重判7年3月

▲蘇姓男子被控持刀強盜一對夫妻6000元現金，又沒有與被害人和解或賠償，台南地院依加重強盜罪重判他7年3月徒刑。（圖／記者林東良攝）

▲蘇姓男子被控持刀強盜一對夫妻6000元現金，又沒有與被害人和解或賠償，台南地院依加重強盜罪重判他7年3月徒刑。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

患有適應障礙症與憂鬱情緒的貨車司機蘇姓男子，因缺錢於2023年1月6日凌晨，台南某店家前，持1把筍刀架在洗碗盤的女子頸部喊搶，被害人的丈夫被迫交出6千元給蘇嫌，台南地院依加重強盜罪判蘇嫌7年3月徒刑。

判決指出，蘇姓男子於2023年1月6日凌晨2時多，拿1把筍刀到台南市某家店前，他看到1名女子坐在小凳上洗碗盤，即到該女背後用雙腳夾住女方身體，再拿筍刀架在女方右頸部上、並恫稱「我是通緝犯，交出錢來」。

女子嚇得驚叫，人在屋內的女子先生聞聲拿起鐵棍跑到門外，質問蘇嫌「要做什麼？」，蘇男持刀恐嚇稱他是通緝犯要行搶。被害人先生見狀基於維護妻子安全，拿出6千元現金交給蘇嫌，蘇嫌才帶錢逃離現場。案由新營警分局追查逮捕蘇嫌，在蘇男住處扣得筍刀等犯罪一具。全案由檢察官偵查終結起訴。

台南地院合議庭認為，蘇男犯行惡性不輕，但他犯後尚知認罪、認錯，犯後態度尚非惡劣，且無犯罪前科，因他搶得6千元並非鉅額、犯罪時間也不是很久，加上他患有適應障礙症與憂鬱情緒，還需扶養1名未成年女兒及妹妹；但未補償受害夫妻及達成和解，依加重強盜罪重判蘇7年3月徒刑。

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