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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【監所技能銜接助更生】更生之路，不再孤單─更生事業群讚！

▲▼更生人阿泉，在更生事業群新寶元鋼鐵公司內工作，重獲新生。（圖／法務部矯正署宜蘭監獄提供）

▲阿泉在新寶元鋼鐵股份有限公司認真工作，為自己的復歸之路打下一塊塊的基石。（圖／法務部矯正署宜蘭監獄提供）


記者吳銘峯／台北報導

法務部長蔡清祥擘劃許久的「更生事業群」，今年初順利啟動後，如今已經有不少更生人，成功復歸社會。宜蘭新寶元鋼鐵公司是首批簽約的更生事業群夥伴，更生人阿泉（化名）從自主監外作業，到出獄後成為正式員工，如今更成為班長，順利找到新的人生；新寶元鋼鐵公司與監所的合作，更是企業回饋社會的美好典範。

阿泉是宜蘭頭城人，15歲起便負起全家經濟重擔，以開怪手、吊車為業，曾先後在雪山隧道、汐止以及八堵等長期駐地工作。隨著父母日漸年老、妻小的聚少離多，經常在駐地與工作夥伴小酌，一解心中煩悶，遂埋下日後進入監獄的原因，但也因此開啟他人生境遇裡最大的轉折契機。

假釋之後成為正式職員

過往阿泉犯下不能安全駕駛案件，進入宜蘭監獄執行。2018年5月，考量可減輕家庭經濟負擔及期望能順利提報假釋出監，在監獄鼓勵受刑人從事自主監外作業時，他毅然決然地報名參加，2018年8月通過遴選審查會議，同年10月矯正署核准自主監外作業，首次受聘於監獄擴建工程案的承包廠商，派工內容為建築搬運清潔雜工。2019年1月中旬，因作業穩定且考核良好，獲改派位於宜蘭縣冬山鄉「新寶元鋼鐵股份有限公司」作業，迄至2019年奉法務部核准假釋出獄。阿泉因工作表現積極、認真，獲該公司幹部肯定與慰留，同年成為該公司正式職員，為法務部推動受刑人自主監外作業，再添一段佳話。

工作環境接納了更生人的身分

個性木訥且不擅言詞的阿泉，被問及當初監獄若沒有辦理受刑人監外自主作業，那出獄後的生活會不會有所不同？阿泉沒有考慮地回答：「一定不同。」並直指經濟不景氣，工程建設減少，老本行一定要往外地跑才有工作，賺的不少但開銷大，家庭又照顧不到，不像現在工廠就在宜蘭，父母及家庭都能兼顧得到，而且這裡的同事跟幹部對他都很關心，不會因為他坐過牢就歧視他，所以他很珍惜現在的工作。該公司在109年7月阿泉工作滿1年後，提拔擢升他擔任班長，再一次肯定了阿泉的表現，同時也展現出該公司員工升遷制度的完善，具體踐行了企業家的社會責任，胸襟氣度令人敬佩。

幫助其他人的更生之路

最後值得一提的是，阿泉的一位同鄉兼獄友，2021年7月從宜蘭監獄出監，見證了阿泉工作與家庭上的收穫滿滿，在阿泉的鼓勵下，同年8月也來到該公司，服務迄今，現在儼然成為阿泉最佳的工作夥伴，更生之路，他們不再孤單了。

▼阿泉在更生事業群夥伴新寶元鋼鐵公司內，重獲新生。（圖／法務部矯正署宜蘭監獄提供）

▲▼更生人阿泉，在更生事業群新寶元鋼鐵公司內工作，重獲新生。（圖／法務部矯正署宜蘭監獄提供）

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