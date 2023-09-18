2023年進入100天倒數！三步驟百日打造「質感生活」

▲CrystalValley礦沛氣泡水邀你參加「礦沛揪你集點野餐趣」活動，為生活打造特別儀式感。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

2023年已進入尾聲！年初訂下的目標是不是都有一一達成呢？時光飛逝，心中偶爾會湧上焦慮感！想擺脫「時間焦慮」試著當自己的「時間主人」，培養專屬自己的「生活儀式感」，睡前點上舒眠香氛蠟燭、出門前找好喜歡的歌再啟程、工作前來杯清爽的氣泡水開啟新的一天，正是這些細微的動作，決定組成了我們的一天，而一天中的每個選擇都代表著「自己」是個怎樣的人，並打造出理想中的高質感生活。

▲培養儀式感最簡單的方式可以從喝水做起。

探索更高質感的生活，有一個極簡單的方式，能夠為你的每一天注入特別的儀式感，只要從喝水做起！

1. 提振精神的開始

工作或讀書前，明明都還沒開始就沒了精神，喚醒精神活力就從替自己倒杯清爽的CrystalValley礦沛氣泡水開始，微細的氣泡一入口，彷彿注入了能量，從內而外感受到水分滋潤，讓你迎接新的挑戰。礦沛氣泡水是來自純淨大自然的禮物，無糖、無熱量、無添加，充沛豐盈的氣泡口感暢快，不僅清爽解膩，更舒心療癒。

2. 下班後的小確幸

下班後空出放鬆時刻，渴望有些特別的感受，用氣泡水做點變化，杯中隨性放入新鮮水果切片，倒入檸檬風味的CrystalValley礦沛氣泡水，就完成了帶有水果清香的氣泡水調飲，無需擔心糖分攝取，同時享受到清涼的豐富口感；勁涼的氣泡感也很適合調酒，無論用餐或聚會時都百搭，陪伴你度過放鬆時刻，簡約和現代美感兼具的包裝，更能呈現出個人美學的質感氛圍。

3. 享受特殊時刻

週而復始的忙碌週間，更要好好安排假日轉換心情，約好友、家人出遊野餐，帶著罐裝CrystalValley礦沛氣泡水，幾何圖案的瓶身，能展現出不同情調，且罐裝設計方便攜帶，開瓶即可帶來清爽和滿足，使野餐時光更加美好。

▲購買CrystalValley礦沛氣泡水全系列商品，集滿25點可得到限定聯名款「礦沛x木匠兄妹木工房野餐籃」。

喝到暢快的氣泡水可幫生活打氣，帶著氣泡水出遊也要升級成風格旅遊！只要跟上最懂儀式感的CrystalValley礦沛氣泡水，即日起～11/30推出「礦沛揪你 集點野餐趣」，購買礦沛氣泡水全系列商品，即有機會得到限定聯名款「礦沛x木匠兄妹木工房野餐籃」和KZM 多功能速搭野餐帳等精緻好禮。第一重好康只要購買礦沛全系列100元可換到1點，集滿25點就能兌換「礦沛x木匠兄妹木工房野餐籃」；第二重好康更實用，不管是買瓶裝或罐裝，任一件都可以登錄發票號碼參加抽獎，有機會抽中KZM 多功能速搭野餐帳、整箱礦沛飲品。初秋露營野餐時，CrystalValley礦沛氣泡水都能成為你營造儀式感的好夥伴！

▲2023年已經進入倒數，讓CrystalValley礦沛氣泡水成為您生活中的一部分。（二擇一）

2023年已經進入倒數，讓CrystalValley礦沛氣泡水成為您生活中的一部分，為每一天注入儀式感，透過享受清新勁涼的氣泡感，讓您的焦慮消失如煙，重新好好感受每一天的美好，還可參加「礦沛揪你 集點野餐趣」好康，有機會得到「礦沛x木匠兄妹木工房野餐籃」和KZM 多功能速搭野餐帳，為秋季露營野餐升級成網美風格樣貌！

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