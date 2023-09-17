中國禁日本水產！謝長廷「回想1件事」：是不是該輪到台灣來支援

▲謝長廷致詞時提到，去年中國禁止台灣水果進口，當時感謝日本各方支援，讓鳳梨運到日本，現在日本的水產品被中國禁止進口，「我覺得是不是該輪到台灣來支援了」。（資料照／記者袁茵攝）

文／中央社

TAIWAN PLUS 2023文化祭今天在東京上野公園開幕，日華議員懇談會會長古屋圭司積極推廣台灣觀光，表示台灣美食好吃，台灣人非常親切，「希望越來越多日本人可以去台灣玩。」

駐日代表謝長廷表示，台日關係是「善的循環」，兩國在有困難時互相幫助，包含日本311地震、台南地震、高雄氣爆，日本更在疫情期間捐贈疫苗給台灣；正如這次活動主題「台日一起」，未來也將同苦同樂。

此次上野公園響應攤位約有80個台灣品牌，文化總會表示，這次首度推出台灣伴手禮展覽，把台灣十大伴手禮直送日本東京，知名「陳耀訓蛋黃酥」更在開賣半小時內秒殺。

▲台灣精品今年再度參加日本最大台灣文化節「TAIWAN PLUS」展出，精選15個台灣品牌和日本民眾見面。（圖／貿協提供）

古屋圭司等日本嘉賓品嚐後讚不絕口，稱讚「跟台灣啤酒很搭。」 文總副會長鄭麗君致詞表示，台日是鄰國，天氣好時宜蘭可看到與那國島，台日兩國境內更可見到彼此的歷史與文化，而台日更是心靈相通的好朋友，遇到困難互相幫助，形成「善的循環」；這次活動主題「台日一起」，代表台日共好的精神，「期盼好朋友共創美好，讓各自獨特的文化，能夠成為豐富彼此的養分。」

她也說，去年國慶邀請京都橘高校吹奏樂部表演， 掀起一股「橘色惡魔」旋風，今年國慶邀請了東京農業大學第二高校吹奏樂部來台演出，相信也會掀起一股「翡翠騎士」風潮。

謝長廷並提到，去年中國在沒有科學依據下禁止台灣水果進口，當時感謝日本各方支援，讓鳳梨運到日本，現在日本的水產品被中國禁止進口，「我覺得是不是該輪到台灣來支援了。」

他說，「台日關係在世界上也實屬稀有，是世界關係的優秀範本」，就像這次的主題，台日同苦同樂，一起保護民主、和平，未來也將一起共渡困難。

「日華懇」會長、眾議員古屋圭司致詞時，自稱是「日台親善的應援團長」。他表示，去年活動來場人數據說突破20萬人，希望今年可以創新高；「台灣的美食真的非常好吃，也有許多美好的文化，而且台灣人非常親切，尤其對日本人很溫柔。這麼棒的地方怎麼可以不去！希望越來越多的日本人可以去台灣玩。」

他表示，疫情緩和後，訪日的台灣旅客已經破百萬人，遺憾的是，日本人去台灣的人數還只有40多萬，因此日華懇積極與地方團體合作，希望提高日本民眾訪台意願；他先前去台灣時也與觀光署長周永暉商談，積極促進各界人脈。

古屋表示，現在台灣成為世界的關注焦點，去年總統蔡英文在國慶演說時提到，「如果台灣失去了自由民主與基本人權，對世界來說將是一大損失。我必定堅守台灣的這份自由民主，並永遠以身為台灣人為傲」，他聽了非常感動，之後的雙十國慶，他想要再次帶領日本的國會議員前往參加，「想必到時候中國政府的發言人臉一定又會很臭，但我們各國要做的是攜手保護台灣，這是我們日華懇及日本國民堅信的共同價值。」

日台交流協會理事長谷崎泰明表示，台日關係友好，最近有台灣高中生赴日，未來一年要前往各高中交流學習；日本水果之前也到台灣參加在總統府前舉辦的「台日水果夏祭」，麝香葡萄、水梨、水蜜桃等都大受歡迎，蔡總統更驚喜到訪會場，他相信「台日關係會繼續加深友好」。

自民黨青年局代理局長藤原崇表示，青年局一直擔任與台灣的交流窗口，他今年也兩度赴台。因為台日民間有良好交流、國民彼此有信賴關係，才能成功舉辦這個活動。

他表示，日本各地民眾來到東京，幾乎都會來上野，這次在上野公園舉辦TAIWAN PLUS活動，不只哈台族，不熟悉台灣的人也會前來參加，希望以此為契機，期待更多日本人可以到台灣去玩，下次「在台灣見」。