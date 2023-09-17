分析／「對北京沒不切實際期待」怎麼做？　侯友宜涉華府深水區

▲侯友宜出席全美愛國同鄉會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／紐澤西報導

國民黨總統參選人侯友宜現正訪問美國，將在美東時間18日啟程前往華府，被視為訪美行的「重中之重」，討論議題將涉及美中台三邊關係的「深水區」。華府為侯友宜訪美的重點戰場，華府智庫將對侯的論述進一步「直球對決」，要求侯具體說明「How To Do？」有旅居美國的人士觀察，美方對國民黨是否過度親中仍抱持疑慮，但此次陪同侯訪美的還有多位國民黨內知美派人物，相信在他們的協助之下，能讓美方感到安心。

侯友宜訪美頭兩天在紐約、紐澤西都相當順利，不只獲得僑界熱烈歡迎，也「巧遇」紐約市長亞當斯（Eric Adams）。但接下來訪團將進入華府並在當地停留3天，期間將拜會美國在台協會（AIT）總部、國會議員、華府「戰略與國際研究中心」（CSIS）、布魯金斯學會等，預料侯友宜將針對美中台三邊關係，以及相關國防、兩岸、外交議題頭美方進行深入討論，被視為訪美之旅的「深水區」。

華府為侯友宜此行的重點戰場，面對相關重大議題，他必須展現出立場的一致性，尤其侯已經在紐約面對過美國國務院前亞太助卿羅素（Daniel Russel）、前代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）等前任美國政府官員及智庫專家，他們都跟現在華府官員或是華府智庫有密切聯繫，可說是提前給侯進行小考，因此接下來在華府就是正式的大考，因為當地的智庫對於美國政界更有影響力，而小考與大考的作答必須有一致性。

侯友宜在紐約說，「對北京的意圖不會存有不切實際的期待，對美方的支持也不會視為理所當然」，華府智庫也將對此進一步「直球對決」，要求侯具體說明「How To Do？」一位在美國大學任教的政治學者提醒，若答不好的話，恐怕就會像民眾黨總統參選人柯文哲之前訪美那般，得到不好的迴響。

另一位旅居美國的親藍人士觀察，美國現在跟中國處於競爭關係，所以對國民黨是否親中仍抱持疑慮，侯友宜必須直面這些質疑，而他這次隨團陪同的立委江啟臣、國際部主任黃介正，都是黨內的知美派，而副主席夏立言近期雖頻頻造訪中國，但他曾是外交部駐美代表處政治組長，所以也是跟美方互相熟悉的人，相信能夠協助侯友宜，讓美方的好奇能夠感到安心。