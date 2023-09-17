陳吉仲稱進口蛋創造60億的經濟效益　他怒：愧對國人的農業部長

▲農業部長陳吉仲說明。（資料照／記者許敏溶攝）

記者皮心瑀／台北報導

農業部長陳吉仲16日再度出面，公布專案雞蛋流向，根據資料，今年3到7月專案進口雞蛋共進口1億4千多萬顆，約是全國6天需求量，由於6月到7月雞蛋需求量降低，耗損與到期的進口雞蛋逾5千萬顆、近4成待銷毀，引來質疑，但陳吉仲強調雞蛋進口創造60億的經濟效益。對此，國民黨立委賴士葆批評，陳吉仲是一個愧對國人的農業部長，他的自我感覺和社會大眾對他處理雞蛋政策的評價真的天差地遠，不能以道理計。

面對進口雞蛋爭議，陳吉仲並不認為政策有誤，待銷毀者有5170萬顆已全數封存，不會流入國內市場，若以每顆約4元計算，損失約2億元。而3到7月進口1.47億顆雞蛋，可以壓低黑市價，推估每顆可減少消費者減少支出2元，估計達到60億元效果，還有降低高通膨與穩定蛋價，可以說政策效益是高於成本。

賴士葆說，蔡政府長期縱容包庇陳吉仲的怠忽職守，所以至今陳吉仲竟然還敢冠冕堂皇。立委和縣市首長要不到資料，但是凡走過必留下痕跡，不是黑箱作業就可以瞞天過海。巴西進口的蛋沒有全部噴膜打蠟，到達台灣就冷鏈斷鏈，回到常溫。陳吉仲在記者會不敢明確的面對過去的這些諸多缺失，只能說未來進口的雞蛋會告訴相關業者製造日期、有效日期、產地來源國、洗選蛋的規範等等。過去的缺失處罰廠商，政府的失職造成國庫的耗損以及人民健康的傷害，誰負責？

賴士葆指出，人民的憤怒情緒高昂到已非陳吉仲道歉可以化解，更遑論陳吉仲至今不覺有錯，更不覺得需要道歉。民眾無法釋懷的是桃園市稽查到的只是冰山一角，其餘的進口蛋混合台灣的國產蛋流入市面，變成各類的加工蛋品進入小市民的肚腹，慢性的戕害百姓的健康，回首蔡政府過去食安五環的保證，真的令人欲哭無淚，聽到食藥署官員意圖卸責說進口蛋不在強制申報項目內，老百姓才知道原來蔡政府所謂的源頭管理、邊境管理只是一些個樣板，不是包括所有的食品。

賴士葆感嘆，5千多萬顆進口蛋耗損，2億元納稅人的血汗錢變成堆肥，專家估計實際耗損可能加倍，庫存8成以上的雞蛋來自巴西，陳吉仲護航超思，至今50萬登記資本額的小店取得將近9萬顆進口蛋，政府的評選標準仍然是一團迷霧交代不清。目前陳吉仲繼續堅守崗位唯一的貢獻，就是幫在野黨打選戰，其餘無他。