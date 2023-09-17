「姓名帶火」偏財運爆發！秋分1方法測運氣　彩券中獎率大增

▲民俗專家指出，秋分時「名字帶火」的人偏財運佳，適合買彩券、上牌桌。（圖／CFP視覺中國）

記者柯沛辰／綜合報導

國曆9月23日是今年秋分，屬於二十四節氣中的第十六個節氣。民俗專家柯柏成表示，秋分這一天，如果名字中帶有火字、火字部首、偏旁或名字中有屬火五行屬性的字，是有利偏財運的，建議這一天可以小買幾張彩券，或上牌桌試試手氣。

柯柏成表示，秋分這一日平分了整個秋季，正好是秋季過了一半，也與春分一樣是「陰陽對半」，白晝與夜晚長短均等，所以只要過了秋分，白天開始越來越短，夜晚則越來越長，大部份地區的雨季也結束，取而代之是轉涼、乾燥的天氣。

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柯柏成指出，秋分這一天，如果名字中帶有火字、火字部首、偏旁或名字中有屬火五行屬性的字，是有利偏財運的，不僅上牌桌有強運，連買彩券的中獎機率也會比以往大得多，但最好是選當天開獎的，否則若拖了一、兩天才開獎，「就會把行運給拖掉。」

柯柏成提醒，如果名字中沒火，又想試試手氣，可以在進彩券行前用打火機點6下，但要注意的是，必須連續點了6次都出火，如果連續6次中有一次是點不著，代表財運確實不佳，直到冬至前就不要勉強買彩券或作其他不確定的投資了，一切以保守為宜。

至於名字中帶水的。柯柏成建議，如果長期陷於暗戀、曖昧不明的感情狀態，可以利用秋分9/23起至10/8這段時間，因為這時的節氣有「陰陽分半」的清楚特性，好好找機會和對方說明表白，都會有比較好的結果，無論是否在一起，早點知道對方的意向都是好的結果。

民俗說法，僅供參考。